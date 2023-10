Börsenplätze Kraft Heinz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

29,53 EUR -0,61% (20.10.2023, 21:13)



NASDAQ-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

31,305 USD -0,46% (20.10.2023, 21:13)



ISIN Kraft Heinz-Aktie:

US5007541064



WKN Kraft Heinz-Aktie:

A14TU4



Ticker-Symbol Kraft Heinz-Aktie:

KHNZ



NASDAQ-Symbol Kraft Heinz-Aktie:

KHC



Kurzprofil The Kraft Heinz Company:



Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) gehört weltweit zu den größten Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen. Zur Produktpalette zählen Fertiggerichte, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Käse und weitere Lebensmittel. Die Kraft Heinz Company entstand 2015 durch die Fusion der Kraft Foods Group und der H. J. Heinz Company. (20.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kraft Heinz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Kraft Heinz Company (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Piper Sandler habe das Kursziel für Kraft Heinz von 41 auf 34 Dollar gesenkt und bewerte die Aktien weiterhin neutral. Einige wichtige Kategorien stünden nach wie vor unter Druck und der Start von Lunchables in Schulen sei sehr bescheiden gelaufen, habe das Analysehaus in seinem jüngsten Researchbericht erklärt.Ein weiterer Grund für das gesenkte Kursziel seien die Umsätze in den USA, welche im letzten Quartal um 2 Prozent gesunken seien, während das Wachstum bereits seit dem vierten Quartal 2022 nachgelassen habe, so Analyst Michael Lavery.Mit seinem neuen Kursziel liege Lavery nun sogar unter dem Konsens aller 25 von Bloomberg befragten Analysten. Deren durchschnittliches Kursziel liege bei 38,95 Dollar, womit sie beim aktuellen Kurs ein Potenzial von rund 24 Prozent sähen."Der Aktionär" ist viel mehr auf der Seite von Piper Sandler als der der übrigen Analysten.Kraft Heinz ist derzeit kein Kauf, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link