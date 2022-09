Börsenplätze Kraft Heinz-Aktie:



Kurzprofil Kraft Heinz Company:



Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) gehört weltweit zu den größten Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen. Zur Produktpalette zählen Fertiggerichte, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Käse und weitere Lebensmittel. Die Kraft Heinz Company entstand 2015 durch die Fusion der Kraft Foods Group und der H. J. Heinz Company. (28.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kraft Heinz-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Emil Jusifov von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelmultis Kraft Heinz Company (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) unter die Lupe.In diesen unruhigen Zeiten würden die Anleger nach krisenfesten Investments suchen, die auch in inflationären Zeiten gut performen könnten. Besonders gut würden sich Lebensmittelhersteller eignen, die über eine starke Marktposition und Preissetzungsmacht verfügen würden. Einer davon sei der Ketchup-Riese Kraft Heinz, der kürzlich seine Jahresprognose bestätigt habe.Trotz der Wirtschaftsflaute gehe Kraft Heinz 2022 von einem organischen Umsatzwachstum im Vorjahresvergleich von 2 bis 3 Prozent und einer Verbesserung des bereinigten Gewinns um 6 bis 8 Prozent aus.Dass der US-Konzern trotz Inflation seine Umsätze und Gewinne steigern könne, liege vor allem an den durchgeführten Preiserhöhungen. Laut "The Guardian" habe Kraft Heinz im vergangenen Quartal (bis Ende Juni) seine Preise um durchschnittlich 12,4 Prozent angehoben.Zudem trage die Transformationsstrategie des Konzerns langsam Früchte. Mit der Online-Plattform "Heinz to Home" verkaufe das Unternehmen nun seine Produkte direkt an den Endverbraucher und umgehe damit Zwischenhändler.Fundamental bleibe Kraft Heinz ein solides und krisenfestes Investment in unsicheren Zeiten. Auch charttechnisch betrachtet werde ein dynamischer Rebound immer wahrscheinlicher. Die Kraft Heinz-Aktie notiere aktuell knapp oberhalb einer zähen Unterstützung (Dezember-Tief bei 32,82 Dollar).Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Kraft Heinz-Aktie dabei zu bleiben! (Analyse vom 28.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link