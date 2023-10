unter folgendem Link.



Tradegate-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

29,805 EUR -0,27% (17.10.2023, 22:26)



Xetra-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

29,715 EUR -0,95% (17.10.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

31,51 USD -0,22% (17.10.2023, 22:00)



ISIN Kraft Heinz-Aktie:

US5007541064



WKN Kraft Heinz-Aktie:

A14TU4



Ticker-Symbol Kraft Heinz-Aktie:

KHNZ



NASDAQ-Symbol Kraft Heinz-Aktie:

KHC



Kurzprofil Kraft Heinz Company:



Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) gehört weltweit zu den größten Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen. Zur Produktpalette zählen Fertiggerichte, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Käse und weitere Lebensmittel. Die Kraft Heinz Company entstand 2015 durch die Fusion der Kraft Foods Group und der H. J. Heinz Company. (17.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kraft Heinz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittel-Konzerns Kraft Heinz Company (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) unter die Lupe.Die Bilanz des US-Konzerns sehe besorgniserregend aus. Kraft Heinz habe etwa 20 Mrd. USD Nettoschulden und lediglich einen Free Cashflow von rund 3 Mrd. USD. Von diesem Betrag würden zudem noch etwa 1,9 Mrd. USD in Form von Dividendenzahlungen abfließen.Diese Zahlen spiegele auch das Chartbild wider. Die Kraft Heinz-Aktie habe erst letzte Woche ein neues Jahrestief markiert und damit ein Verkaufssignal generiert. Nun könnte sie sogar unter die psychologisch wichtige 30-USD-Marke rutschen und die Abwärtsdynamik damit weiter an Fahrt gewinnen.Der Lebensmittelkonzern sollte sich für sein operatives Geschäft und seine Bilanz ähnlich stark engagieren wie beim Thema ESG, dann könnte die Aktie auch einen Mehrwert für Anleger darstellen. Bis dies aber geschehe, sollten Anleger trotz der sehr attraktiven Dividendenrendite von rund 5% Abstand von der Aktie halten, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.10.2023)