NASDAQ-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

35,28 USD -0,73% (29.02.2024)



ISIN Kraft Heinz-Aktie:

US5007541064



WKN Kraft Heinz-Aktie:

A14TU4



Ticker-Symbol Kraft Heinz-Aktie:

KHNZ



NASDAQ-Symbol Kraft Heinz-Aktie:

KHC



Kurzprofil The Kraft Heinz Company:



Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) gehört weltweit zu den größten Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen. Zur Produktpalette zählen Fertiggerichte, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Käse und weitere Lebensmittel. Die Kraft Heinz Company entstand 2015 durch die Fusion der Kraft Foods Group und der H. J. Heinz Company. (01.03.2024/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Kraft-Heinz: Langfristiges Short-Signal - ChartanalyseDie Kraft-Heinz-Aktie (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) befindet sich seit dem Verlaufshoch vom 09. Januar bei 38,61 USD in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei habe sich die Lage für das Papier in den Vorwochen immer weiter eingetrübt. Die Aktie sei unter den 10er, 50er und 200er EMA gefallen und deute damit auf verschiedenen Zeitebenen Schwäche an. Zudem sei es zu einer bärischen Überschneidung des 10er EMA unter den 50er EMA gekommen. Nun sei die Aktie auch noch unter die Ichimoku-Wolke gefallen, ein langfristiges Schwächesignal.Die Kraft-Heinz-Aktie habe mit dem Kursrutsch aus der Ichimoku-Wolke ein langfristiges Short-Signal generiert und könnte die Abwärtsdynamik weiter verstärken. Die bärische Überschneidung des 10er EMA unter den 50er EMA sollte für zusätzlichen Abwärtsdruck sorgen. Die nächste Anlaufmarke wäre die Unterstützung um 35,10 USD gefolgt von der Unterstützung um 34,85 USD. Solange die Ichimoku-Wolke nicht mehr nach oben durchbrochen werde, seien langfristig eher weiter fallende Kurse bei der Kraft-Heinz-Aktie zu erwarten. (Analyse vom 01.03.2024)Börsenplätze Kraft Heinz-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:32,745 EUR +0,34% (01.03.2024, 08:46)