Kurzprofil The Kraft Heinz Company:



Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) gehört weltweit zu den größten Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen. Zur Produktpalette zählen Fertiggerichte, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Käse und weitere Lebensmittel. Die Kraft Heinz Company entstand 2015 durch die Fusion der Kraft Foods Group und der H. J. Heinz Company. (14.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Kraft Heinz-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Sanford C. Bernstein & Co stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Kraft Heinz Company (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) hoch.Der Kursrückgang der Aktie sei übertrieben, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Das Chancen-Risiko-Verhältnis für den Nahrungsmittelsektor sei jetzt ausgewogener, wobei die kurzfristige Performance nach oben tendiere. Sanford C. Bernstein & Co sehe eine Überreaktion auf die Auswirkungen von GLP-1 auf das künftige Nahrungsmittelvolumen und sei der Ansicht, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis für den Sektor auf dem derzeitigen Niveau mäßig attraktiv sei. Als Gründe für die Heraufstufung nenne Sanford C. Bernstein & Co die günstige Bewertung von Kraft Heinz, die faire relative Positionierung in einer GLP-1-Welt angesichts des auf Proteine ausgerichteten Portfolios in den USA und das verbesserte Geschäftsmodell, das unter Miguel Patricio eingeführt worden sei.