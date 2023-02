Xetra-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

37,70 EUR +1,47% (15.02.2023, 15:54)



NASDAQ-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

40,17 USD +0,73% (15.02.2023, 15:58)



ISIN Kraft Heinz-Aktie:

US5007541064



WKN Kraft Heinz-Aktie:

A14TU4



Ticker-Symbol Kraft Heinz-Aktie:

KHNZ



NASDAQ-Symbol Kraft Heinz-Aktie:

KHC



Kurzprofil Kraft Heinz Company:



Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) gehört weltweit zu den größten Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen. Zur Produktpalette zählen Fertiggerichte, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Käse und weitere Lebensmittel. Die Kraft Heinz Company entstand 2015 durch die Fusion der Kraft Foods Group und der H. J. Heinz Company. (15.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kraft Heinz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelmultis Kraft Heinz Company (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) unter die Lupe.Der US-Konzern habe am Mittwoch durchwachsene Q4-Zahlen vorgelegt. Kraft Heinz habe zwar sowohl bei den Umsätzen als auch beim Ergebnis die Markterwartungen übertroffen. Der Ausblick liege aber etwas unter den Erwartungen.Die Kraft Heinz-Aktie pendele in den ersten Handelsminuten um den gestrigen Schlusskurs. Nach oben stehe nun der GD50 bei 40,40 USD im Weg. Nach unten bilde indes der GD200 bei 38,36 USD eine starke Unterstützung.Auch wenn der Ausblick etwas enttäusche, bleibt "Der Aktionär" für seine laufende Empfehlung optimistisch. Das Geschäftsmodell des US-Konzerns sei und krisenfest. Wer investiert sei, bleibe daher dabei. Die Kraft Heinz-Aktie sei eine Halteposition, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analye vom 15.02.2023)Börsenplätze Kraft Heinz-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:37,495 EUR +1,01% (15.02.2023, 16:09)