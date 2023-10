Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Kraft Heinz Company:



Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) gehört weltweit zu den größten Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen. Zur Produktpalette zählen Fertiggerichte, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Käse und weitere Lebensmittel. Die Kraft Heinz Company entstand 2015 durch die Fusion der Kraft Foods Group und der H. J. Heinz Company. (13.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kraft Heinz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelmultis Kraft Heinz Company (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) unter die Lupe.Die Erholungsbewegung an den Märkten sei mit der Veröffentlichung höher als erwarteter US-Inflationsdaten dahin. Besonders hart habe es aber die Kraft Heinz-Aktie erwischt. Die Papiere des Lebensmittelkonzerns seien zuletzt um 4,8 Prozent gefallen. Denn die Zeiten, in denen eine hohe Inflation positiv für die Geschäfte gewesen sei, seien vorbei.Noch vor einem Jahr hätten die Anleger von Kraft Heinz nichts zu meckern gehabt. Der Konzern habe die hohe Inflation durch Preiserhöhungen an seine Kunden weitergeben und sogar seine Marge leicht verbessern können.Auch Anfang 2023 habe es gut ausgesehen für die Aktien. Kraft Heinz habe vergangenen Mai sogar vermeldet, dass die Gewinnprognose erhöht werde, da man die Preise weiter habe steigern können, die Nachfrage stabil geblieben seo und sich die Preisentwicklung bei den Rohmaterialen entspannt habe. In Q2 habe Kraft Heinz die Preise im Schnitt um elf Prozent erhöht.Da könnte man meinen, eine anhaltend hohe Inflation würde die Geschäftsentwicklung bei Kraft Heinz weiter vorantreiben. Aber dem sei nicht so. So habe der Konzern einige geplante Preiserhöhungen in diesem Jahr wieder verwerfen müssen, da das Verkaufsvolumen zu stark darunter gelitten habe.Würden - wie am 12.10 gemeldet - die US-Lebensmittelpreise also weiter zulegen (+3,7 Prozent im September gegenüber dem Vorjahresmonat) - sei dies keine gute Nachricht mehr für Kraft Heinz.Das Risiko, dass die anhaltend hohe Inflation doch noch auf die Marge von Kraft Heinz drücke, werde durch die am 12.10 gemeldeten Daten höher. Auch die zuletzt zwar rückläufige, aber immer noch hohe Schuldenlast werde, falls die FED noch länger bei ihrer expansiven Geldpolitik bleibe, nicht leichter zu tragen.Die Kraft Heinz-Aktie ist keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 12.10.2023)