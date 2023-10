Xetra-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

Kurzprofil Kraft Heinz Company:



Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) gehört weltweit zu den größten Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen. Zur Produktpalette zählen Fertiggerichte, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Käse und weitere Lebensmittel. Die Kraft Heinz Company entstand 2015 durch die Fusion der Kraft Foods Group und der H. J. Heinz Company. (18.10.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Kraft Heinz-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC), senkt aber das Kursziel.Die BofA passe die Kursziele für mehrere Unternehmen des US-Verbraucherbedarfs an, um den Kursen und revidierten Schätzungen Rechnung zu tragen, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Sie sei der Ansicht, dass die Gewinnsaison für das dritte Quartal im Vergleich zur ersten Jahreshälfte ein begrenztes Überraschungspotenzial aufweise, wobei das positive Revisionspotenzial bei Haushaltsprodukten und Körperpflegeprodukten am größten sei, während Getränke bescheidener ausfallen und verpackte Lebensmittel angesichts der Volumenschwäche eher eine gemischte Tüte darstellen würden.BofA Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Kraft Heinz-Aktie bestätigt und das Kursziel von 48 auf 40 USD reduziert. (Analyse vom 17.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link