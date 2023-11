NASDAQ-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

34,16 USD +1,10% (21.11.2023, 18:11)



ISIN Kraft Heinz-Aktie:

US5007541064



WKN Kraft Heinz-Aktie:

A14TU4



Ticker-Symbol Kraft Heinz-Aktie:

KHNZ



NASDAQ-Symbol Kraft Heinz-Aktie:

KHC



Kurzprofil The Kraft Heinz Company:



Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) gehört weltweit zu den größten Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen. Zur Produktpalette zählen Fertiggerichte, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Käse und weitere Lebensmittel. Die Kraft Heinz Company entstand 2015 durch die Fusion der Kraft Foods Group und der H. J. Heinz Company. (21.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kraft Heinz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Kraft Heinz Company (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) unter die Lupe.Die Kraft Heinz-Aktie habe zuletzt v.a. durch die Quartalszahlen Rückenwind erhalten. Aus charttechnischer Sicht habe sie sich erfolgreich vom GD50 (32,85 USD) lösen können. Sollte die Kraft Heinz-Aktie nun auch noch das Hoch vom 26. September bei 34,60 USD überwinden, könnte sie darüber hinaus aus dem Widerstandsbereich von 32,67 bis 33,69 USD ausbrechen. Die erste Hürde wäre der GD200, welcher aktuell bei 36,22 USD verlaufe. Danach würde das Hoch vom 3. August bei 36,48 USD als nächstes Kursziel folgen. Bei einem Ausbruch über das Hoch vom 26. September könnten Anleger einen Kauf mit Stopp bei 33,80 USD wagen. Das erste Kursziel wäre das Erreichen des GD200, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:31,285 EUR +1,30% (21.11.2023, 18:07)