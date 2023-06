Xetra-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

36,7734 USD +0,28% (15.06.2023, 17:50)



US5007541064



A14TU4



KHNZ



KHC



Kurzprofil Kraft Heinz Company:



Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) gehört weltweit zu den größten Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen. Zur Produktpalette zählen Fertiggerichte, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Käse und weitere Lebensmittel. Die Kraft Heinz Company entstand 2015 durch die Fusion der Kraft Foods Group und der H. J. Heinz Company. (15.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Kraft Heinz-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelmultis Kraft Heinz Company (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) weiterhin mit "equal-weight" ein und senken das Kursziel von 44 auf 39 USD.Die Analyse der Verkaufsdaten der Einzelhandelskanäle durch Morgan Stanley deute darauf hin, dass die Verbraucher auf preisgünstigere Einzelhandelskanäle ausweichen würden und dass Einzelhändler wie Walmart Marktanteile gewinnen würden, da die Verbraucher nach Einsparungen suchen würden. Innerhalb des Massen-/Clubkanals würden Eigenmarken Marktanteile gewinnen, und Morgan Stanley identifiziere Kraft Heinz, General Mills, Campbell Soup und Kellogg als am stärksten von dieser Dynamik betroffen, während es Conagra Brands als am wenigsten betroffen von seiner Berichterstattung über verpackte Lebensmittel bezeichne.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Kraft Heinz-Aktie weiterhin mit "equal-weight" ein. (Analyse vom 14.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link