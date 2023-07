Börsenplätze Kraft Heinz-Aktie:



Kurzprofil Kraft Heinz Company:



Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) gehört weltweit zu den größten Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen. Zur Produktpalette zählen Fertiggerichte, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Käse und weitere Lebensmittel. Die Kraft Heinz Company entstand 2015 durch die Fusion der Kraft Foods Group und der H. J. Heinz Company. (18.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kraft Heinz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelmultis Kraft Heinz Company (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) unter die Lupe."Wieder Verluste! Diese Buffett-Aktie sollten Sie jetzt verkaufen", habe DER AKTIONÄR vor knapp zwei Monaten auf seiner Onlineseite als Paywall-Artikel geschrieben. Die Rede sei von Kraft Heinz gewesen, ein Unternehmen, das seit Jahren eng mit dem Großmeister verbunden sei. Das Chartbild habe sich seitdem weiter eingetrübt.Seit dem Artikel habe die Kraft Heinz-Aktie acht Prozent verloren, während der S&P 500 acht Prozent zugelegt habe. Das Verlaufstief bei 34,83 Dollar sei nur noch einen Hauch entfernt - verbessere sich das Sentiment nicht zügig, drohe ein Abverkauf bis auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,73 Dollar.Der Bilanzskandal bei Kraft Heinz sei zwar schon vier Jahre her, erholt habe sich der Aktienkurs davon aber immer noch nicht. Zudem sei die Konkurrenzsituation für Kraft Heinz in den vergangenen Jahren immer herausfordernder geworden: Ketchup und Fertiggerichte gebe es massenhaft in den Supermärkten zu kaufen - oft günstiger und in Bio-Qualität.Folglich werde das Umsatzwachstum in den nächsten Jahren aller Voraussicht nach mauer ausfallen als bei etlichen Rivalen. Die von Bloomberg befragten Analysten würden einen Zuwachs bei den Erlösen bis 2026 von durchschnittlich zweieinhalb Prozent erwarten, während etwa Nestlé ( ISIN CH0038863350 WKN A0Q4DC ) oder PepsiCo mit fünf oder sechs Prozent wachsen würden.Besserung bei Kraft Heinz sei nicht in Sicht. Wer im Nahrungsmittelsegment investieren will, wählt besser Mondelez ( ISIN US6092071058 WKN A1J4U0 ) oder PepsiCo aus, die allerdings derzeit konsolidieren, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link