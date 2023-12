Tradegate-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

Kurzprofil The Kraft Heinz Company:



Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) gehört weltweit zu den größten Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen. Zur Produktpalette zählen Fertiggerichte, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Käse und weitere Lebensmittel. Die Kraft Heinz Company entstand 2015 durch die Fusion der Kraft Foods Group und der H. J. Heinz Company. (15.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kraft Heinz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Kraft Heinz Company (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Kraft-Heinz-Aktie sei seit Anfang November stark unterwegs. Ende vergangener Woche habe sie sogar den GD200 überwunden. Der gestrige Kurseinbruch sei deshalb nicht weiter dramatisch, da ein Test des alten Ausbruchsniveaus eine Bestätigung des Aufwärtstrends und ein weiteres Kaufsignal wäre."Der Aktionär" habe bereits Ende November die Kraft-Heinz-Aktie empfohlen. Seitdem habe sie um 6,7 Prozent zulegen und zuletzt das Juli-Hoch bei 36,62 Dollar überwinden können. Der etwas stärkere Rücksetzer am Donnerstag sei deshalb nicht der Rede wert, da der Kurs dadurch wieder in Richtung der Unterstützung rücke und bei einem erfolgreichen Test ein weiteres Kaufsignal generieren würde.Sollte das bullishe Szenario aufgehen, wäre das erste Kursziel das Juni-Hoch bei 38,54 Euro. Falls die Kraft Heinz-Aktie auch diesen überwinden könne, dürfte der nächste Widerstand das Hoch vom 15. Mai bei 40,82 Dollar sein. Dies würde einem weiteren Kursanstieg von 11 Prozent entsprechen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Kraft Heinz-Aktie: