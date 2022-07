Börsenplätze Kraft Heinz-Aktie:



Kurzprofil Kraft Heinz Company:



Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) gehört weltweit zu den größten Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen. Zur Produktpalette zählen Fertiggerichte, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Käse und weitere Lebensmittel. Die Kraft Heinz Company entstand 2015 durch die Fusion der Kraft Foods Group und der H. J. Heinz Company. (19.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kraft Heinz-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Emil Jusifov von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelmultis Kraft Heinz Company (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) unter die Lupe.Nach einem fulminanten Jahresstart sei die Aktie des Ketchup-Herstellers Kraft Heinz stärker unter Druck gekommen. Das Papier sei insbesondere durch negative Analystenkommentare belastet worden. Mittlerweile sende der Titel jedoch wieder sehr deutliche Erholungssignale aus und habe zudem ein Kaufsignal ausgelöst.Die Kraft-Heinz habe Mitte Mai ein neues 52-Wochen-Hoch bei 44,87 Dollar erreicht, bevor es zu einer scharfen Korrektur gekommen sei. Im Tief hätten die Kursverluste knapp 23 Prozent betragen.Es habe sich relativ schnell gezeigt, dass der Bereich rund um die 35-Dollar-Marke ein sehr zäher Support sei. Hier habe sich in den Monaten Mai und Juni ein Dreifachboden ausgebildet und die Aktie habe danach zu einem starken Rebound angesetzt.Mittlerweile hätten die Bullen sowohl die 200-Tage-Linie bei 37,83 Dollar als auch die 50-Tage-Linie bei 38,73 Dollar zurückerobert und damit ein Kaufsignal ausgelöst. Und es spreche vieles dafür, dass sie schon bald die wichtige 40-Dollar-Marke ins Visier nehmen würden. Im kurzfristigen Chart (zwischen Mai und Juli) habe sich nämlich eine Untertassenformation ausgebildet, was technisch gesehen als ein sehr bullishes Zeichen gelte.Die Kraft Heinz-Aktie sehe charttechnisch wieder aussichtsreich aus.Daher können Anleger bereits vor den Quartalszahlen am 27. Juli einsteigen und auf einen stärkeren Rebound setzen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Investierte sollten an Bord bleiben. (Analyse vom 19.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link