Börsenplätze Kraft Heinz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

37,035 EUR -5,56% (18.01.2023, 20:07)



Xetra-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

37,12 EUR -5,47% (18.01.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Kraft Heinz-Aktie:

40,02 USD -5,49% (18.01.2023, 19:55)



ISIN Kraft Heinz-Aktie:

US5007541064



WKN Kraft Heinz-Aktie:

A14TU4



Ticker-Symbol Kraft Heinz-Aktie:

KHNZ



NASDAQ-Symbol Kraft Heinz-Aktie:

KHC



Kurzprofil Kraft Heinz Company:



Kraft Heinz (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) gehört weltweit zu den größten Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen. Zur Produktpalette zählen Fertiggerichte, Erfrischungsgetränke, Kaffee, Käse und weitere Lebensmittel. Die Kraft Heinz Company entstand 2015 durch die Fusion der Kraft Foods Group und der H. J. Heinz Company. (18.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kraft Heinz-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Diertl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelmultis Kraft Heinz Company (ISIN: US5007541064, WKN: A14TU4, Ticker-Symbol: KHNZ, NASDAQ-Symbol: KHC) unter die Lupe.Die Aktie von Kraft Heinz führe am Mittwochabend die Verliererliste des Technologie-Index NASDAQ an. Sie verliere über fünf Prozent und radiere dadurch die bis dato erwirtschafteten Gewinne seit Anfang des Jahres aus. Nicht nur Kraft Heinz, sondern der gesamte Sektor stehe aus folgendem Grund im Minus.Der S&P 500-Index für Basiskonsumgüter falle um 1,8 Prozent und verzeichne damit den stärksten Tagesrückgang seit mehr als einem Monat. Schuld daran seien die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen, welche schwächer als erwartet ausgefallen seien.Basiskonsumgüter-Aktien hätten 2022 besser abgeschnitten als der S&P 500-Index. Die Unternehmen seien aufgrund der Notwendigkeit für die Verbraucher in der Lage gewesen, ihre gestiegenen Kosten weiterzugeben und so die Margen stabil zu halten.Der Analyst Scot Ciccarelli von Truist Securities betone, dass der Einzelhandelsumsatzbericht für Dezember eine Verlangsamung der Ausgaben in Lebensmittelgeschäften gegenüber November zeige, was seiner Meinung nach Disinflation in einigen Lebensmittelkategorien widerspiegeln könnte. Das mache ihn vorsichtig gegenüber Einzelhändler, die vor allem in dieser Sparte positioniert seien.Die Kraft Heinz-Aktie bleibt deshalb ein Basisinvestment und steht weiterhin auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Michael Diertl. (Analyse vom 18.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link