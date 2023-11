In den USA hätten die wichtigsten Leitindices ihre Erholung fortgesetzt und ebenfalls im satt grünen Bereich geschlossen. Im Vorfeld des für heute anstehenden Arbeitsmarktberichts hätten hier auch vorläufige Daten zur Arbeitsproduktivität in den USA unterstützend gewirkt, welche im dritten Quartal mit +4,7% so stark zugelegt hätten wie seit drei Jahren nicht mehr. Ökonomen hätten zuvor mit einem Plus von 4,3% gerechnet. Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung sei dagegen die sechste Woche in Folge gestiegen und habe mit 217.000 über den vorab geschätzten 210.000 gelegen. Abseits geldpolitischer bzw. ökonomischer Impulse habe es eine Vielzahl von Quartalszahlen zu verdauen gegeben, zumal eine Menge an Unternehmen diese Woche ihre Berichte für das Q3 vorlege. In der Mehrzahl könnten die Ergebnisschätzungen der Analysten übertroffen und die Ausblicke präzisiert oder angehoben gegeben werden.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen allesamt mit deutlichen Aufschlägen zeigen. Die vorbörslichen Indikationen würden für den europäischen Handel einen festen Auftakt erwarten lassen. Datenseitig stünden heute in den USA die Arbeitsmarktdaten für den Monat Oktober im Fokus, welche nicht nur Zahlen zum Beschäftigungswachstum und zur Arbeitslosigkeit, sondern auch zur Lohnentwicklung enthalten würden.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreisnotierungen für die Nordseesorte Brent und US-Leichtöl der Sorte WTI gestern um 2,1% bzw. 1,8% zulegen können. Risikofaktor bleibe hier eine mögliche Ausweitung des Israel-Konflikts samt Folgen für die globale Ölversorgung - etwa durch eine Beeinträchtigung der Schiffslieferungen durch die Straße von Hormus. Der niederländische Erdgas-Future TTF habe im Tagesverlauf gestern zunächst nachgegeben, bevor er zu Handelsschluss ins Plus gedreht habe. Hier sei von einer Wiederaufnahme der israelischen Gaslieferungen nach Ägypten die Rede gewesen, welche im Zuge des Konflikts unterbrochen worden seien. Ägypten wiederum sei für Europa mittlerweile ein wichtiger Erdgas-Lieferant. Gold habe sich gestern wenig verändert gezeigt und notiere heute Morgen bei USD 1.985 je Unze. (03.11.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die als taubenhaft aufgefassten Kommentare von Präsident Powell nach der Sitzung der US-Notenbank FED tags zuvor verschafften den Börsen in Europa am gestrigen Donnerstag kräftigen Rückenwind, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Entsprechend ihres datenabhängigen Ansatzes wollten die Währungshüter eine nochmalige Zinserhöhung nicht ausschließen, der Markt schätze die Wahrscheinlichkeit hierfür im Dezember aktuell mit knapp 17% aber eher gering ein. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen habe gestern erneut nachgegeben und sich um mehr als neun Basispunkte auf 4,67% ermäßigt. Sektorenseitig hätten in Europa vor allem die Zykliker wie z.B. Titel aus dem Industrie-, Grundstoff-, Technologie- oder Energiesektor hervorgestochen, welche im Aggregat ein Plus von mehr als zwei Prozent verzeichnet hätten.