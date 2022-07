Dennoch sei die gute Aktienmarkt-Stimmung dann am Freitag sukzessive gebröckelt. Hier hätten die schwächer als erwartet ausgefallenen Schnellschätzungen zu den Einkaufsmanagerindices unterstrichen, dass die Eurozone auf das von den RBI-Ökonomen seit längerer Zeit kommunizierte Stagflationsszenario zusteuere. Wirtschaftliche Abkühlung hätten ebenfalls die jeweiligen Umfragen für UK und die USA signalisiert. Auf der Insel sei der Composite PMI auf ein 17-Monatstief gefallen und in Übersee sei der Gesamt-PMI mit einem Wert von 47,5 (im Juni seien noch 52,3 erzielt worden) deutlich stärker als erwartet - in den rezessiven Bereich - zurückgegangen. Interessanterweise habe sich das verarbeitende Gewerbe in den USA deutlich besser als das Dienstleistungsegment gehalten. Am Ende des Tages seien die europäischen Indices am Freitag wenig verändert ins Wochenende gegangen, wohingegen die großen US-Indices mit nennenswerten Abschlägen geschlossen hätten.



Auch in dieser Woche werde keine Langeweile an den Börsen aufkommen und von Sommerloch könne keine Rede sein. So stehe heute mit dem deutschen ifo-Index eine weitere wichtige Unternehmensumfrage zur Veröffentlichung an. Morgen würden die Inflationsdaten für Deutschland folgen. Am Mittwoch stehe dann das FOMC-Meeting im Fokus, wo die Analysten der Raiffeisen Bank International AG von einer weiteren 75 Basispunkte-Zinsanhebung der FED ausgehen würden. Abgerundet werde der Zahlenreigen am Donnerstag und Freitag von wichtigen BIP-Daten (USA, FRAU & DE) und generell von zahlreichen Q2-Unternehmensergebnissen (z.B. auch die Tech & Internetunternehmen Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL), Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) und Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN)). Aus der US-Berichtssaison erwarten würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG weiterhin ein positives Grundrauschen erwarten, auch wenn das eine oder andere US-Unternehmen mit dem starken US-Dollar zu kämpfen habe.



An den Rohstoffmärkten sei es am Freitag wiederum abwärts mit dem Ölpreis gegangen. WTI habe mit USD 95 je Fass den tiefsten Stand seit April markiert und auch die europäische Sorte Brent sei tiefer aus dem Handel gegangen. Auf die Quotierungen habe der Umstand gelastet, dass die Benzinnachfrage in den USA um 8% unter dem Vorjahr liege. Zudem seien zuletzt wieder mehr aktive Bohrlöcher berichtet worden. Für Entspannung an der Energiepreisfront habe ebenfalls die Adjustierung von Sanktionen durch die EU gesorgt, welche es russischen staatlichen Energieunternehmen in Zukunft erlaube, Öl an Drittstaaten zu exportieren. Nach fünf Wochen in Folge mit Verlusten habe der Goldpreis in der abgelaufenen Woche einen leichten Zuwachs verzeichnen können, wobei die rückläufigen US-Staatsanleiherenditen unterstützt hätten.



Im asiatischen Frühhandel würden heute an den Aktienmärkten angesichts der Vorgaben von der Wall Street überwiegend Kursrückgänge verzeichnet. In China werde vermeldet, dass ein Hilfsfonds in Höhe von umgerechnet USD 44 Mrd. aufgesetzt werden solle, um die aktuellen Zahlungsschwierigkeiten am Immobilienmarkt einzudämmen. (25.07.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die abgelaufene Handelswoche war grundsätzlich von einer kräftigen Erholungsbewegung an den Aktienmärkten geprägt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Unterstützung habe dabei einerseits der Umstand geboten, dass das russische Gas (wenn auch auf niedrigem Niveau) wieder nach Europa fließe und somit ein noch düsterer europäischer Konjunkturausblick erstmal abgewendet scheine. Zudem habe die bislang gut anlaufende Berichtssaison zum zweiten Quartal Rückenwind verbreitet. Selbst die stärker als erwartet ausgefallene 50-Basispunkte-EZB-Zinsanhebung und der Kurswechsel weg von einer "forward guidance" hin zu einer stärker datenabhängigen Vorgehensweise der Eurozone-Währungshüter am Donnerstag sei in einer Erstreaktion gut verdaut worden.