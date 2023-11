So würden vielen Anlegern vor allem die langfristigen Zinsen in den USA Sorgen machen. Mit dem Anstieg der Renditen für 10-jährige Staatsanleihen auf mehr als fünf Prozent in den USA - zum ersten Mal seit 2007 - würden Erinnerungen an Schulden- und Finanzkrisen laut. "Auch wenn es keinen Zusammenhang zu der Situation 2007 bis 2009 gibt und die damaligen Zinsen die Krise nicht auslösten, werden schnell mediale Vergleiche erstellt", erläutere Grüner. Andere Beobachter würden behaupten, dass Zinsen von fünf Prozent ein Problem für die Aktienmärkte seien. "Doch zum einen sind fünf Prozent im historischen Vergleich niedrig, zum anderen existiert kein Zusammenhang zwischen der Rendite der Aktienmärkte und hohen oder niedrigen Zinsen", betone der Experte.



Die Ironie des Marktrückgangs



Ähnliche Aussagen würden sich bezüglich des Kriegs in Israel mit der Hamas treffen lassen. Während die tragischen Entwicklungen global nur geringe wirtschaftliche Signifikanz aufweisen würden, würden die Unsicherheit der israelischen Reaktion und die potenziellen Folgen für Unruhe sorgen. "Diese sind jedoch begrenzt und Aktien bewerten letztendlich die Auswirkungen von Ereignissen auf die erwarteten Gewinne der kommenden drei bis 30 Monate", so Grüner.



Die Ironie der aktuellen Marktbewegung bestehe darin, dass sie exakt in der Phase komme, in welcher die Daten die Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft beweisen würden. In der vergangenen Woche habe das Bruttoinlandsprodukt der USA besonders positiv überrascht. Die Einkaufsmanagerindices für Oktober würden für die USA Expansion anzeigen. Die globale Inflation verlangsame sich. China habe trotz Problemen im Immobilienmarkt ein überraschend hohes Wachstum von 4,9 Prozent verzeichnet. Die Überraschungen seien also positiv, global und breit gestreut.



Fazit



"Der aktuelle Rückgang signalisiert eine frühe Korrektur im jungen Bullenmarkt: schwierig auszuhalten, emotionsgetrieben und kurzfristig", resümiere Grüner. Fundamental werde die Welt von einer Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität positiv überrascht. Solche Phasen würden keinen langfristigen Rückgang bedeuten und der Versuch des Timings würde insbesondere in dieser Zeit die langfristigen, marktgerechten Renditen gefährden. "Daher feiern Sie die Rückkehr zur fundamentalen Normalität und konzentrieren Sie sich auf die übergeordneten Trends", so Grüner. "Diese sind positiv." (02.11.2023/ac/a/m)





Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Mit einem Marktrückgang von zehn Prozent haben die globalen Aktienmärkte das offizielle Korrekturniveau erreicht, so die Experten von Grüner Fisher Investments im aktuellen Kapitalmarktausblick."Diese Entwicklung ist für viele Anleger doppelt schmerzhaft, geschieht sie doch, bevor die alten Höchststände vom Januar 2022 wieder erreicht werden konnten", bilanziere Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments. Beängstigende Schlagzeilen gebe es ausreichend: Krieg in Israel und ein schneller Anstieg der Renditen 10-jähriger Staatsanleihen in den USA seien nur zwei der Sorgen von Investoren. Die Beschaffenheit von Korrekturen verändere sich jedoch nicht. Diese seien stimmungsgetrieben und in der Regel genauso schnell wieder verschwunden, wie sie gekommen seien. "Die fundamentalen Faktoren haben sich hingegen nicht verändert", betone Grüner. "Daher besteht unser Ratschlag: Ruhig bleiben."Falsche FährtenZinsen würden Aktienmärkte nicht zu Fall bringen