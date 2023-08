Steigende Zinsen in den USA würden neben China ebenfalls auf den Entwicklungen der Aktienbörsen lasten. Seit Mitte Juli sei bei den 10-jährigen US-Staatsanleihen ein Renditeanstieg von 3,75 Prozent auf 4,30 Prozent zu beobachten. Damit seien die Renditen wieder auf dem Höchststand vom Herbst 2022. Eine stark erwartete US-Wirtschaft im dritten Quartal treffe auf einen Anstieg der Inflationsrate von 3 Prozent auf 3,20 Prozent im vergangenen Monat. Vor diesem Hintergrund werde es spannend, wie bei der nächsten FED-Sitzung Mitte September hinsichtlich weiterer möglicher Zinsschritte entschieden werde.



Nervosität und Unsicherheit an den Märkten würden derzeit besonders hoch bewertete Wachstumsunternehmen bestrafen, die die Erwartungen der Investoren enttäuschen würden. Dies wurde erst vor kurzem am Beispiel von Adyen (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Ticker-Symbol: 1N8, Euronext Amsterdam-Symbol: ADYEN) deutlich. Die Meldung eines Rückgangs des operativen Gewinns um 10 Prozent des niederländischen Zahlungsabwicklers habe zu einem Kurssturz von 40 Prozent geführt. Auch der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) setze seine Korrektur fort, während er sich der wichtigen Unterstützungszone von 4.200 Punkten nähere. Dies markiere einen Rückfall auf das tiefste Niveau seit Ende März. Gleichzeitig führe die Konsolidierung an den Aktienmärkten zu einer spürbaren Abkühlung des Sentiments, ganz im Gegensatz zur Euphorie noch Ende Juli. Nach den Kursrückgängen der letzten drei Wochen sei kurzfristig zumindest eine Gegenreaktion wahrscheinlich.



Fazit:



- Die Rentenmärkte würden attraktive Renditen bieten, aber es gebe weiterhin keine technischen Kaufsignale.

- Enttäuschungen bei Wachstumsunternehmen würden hart bestraft, die Kurseinbrüche von Einzeltiteln würden aber nicht den Gesamtmarkt runterziehen.

- Die ungünstige Saisonalität dauere noch einige Wochen an. Daher sollte die Volatilität an den Aktienmärkten relativ hoch bleiben. (23.08.2023/ac/a/m)







