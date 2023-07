Beibehaltung der restriktiven Haltung der Zentralbanken



Die Zentralbanken in den USA, in Europa und in Großbritannien würden ihren jeweiligen Zinserhöhungszyklus nicht beenden, solange die Inflation nicht deutlich näher an die 2%-Marke herankomme oder eine tiefer als erwartete Rezession eintrete. Beides halte Aegon Asset Management für das nächste Quartal für unwahrscheinlich, so dass die Zentralbanken ihre restriktive Haltung beibehalten und die Renditen weiter steigen würden.



Im zweiten Quartal habe der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) den Prognosen getrotzt und sich erholt. Selbst die Rhetorik, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik bevorstehe, habe die US-Aktienmärkte kaum abgeschreckt. Abgesehen von der kleinen Gruppe der Technologiewerte, die vom Boom der künstlichen Intelligenz profitieren würden, würden die Gewinnerwartungen sinken, so dass die Aktienmärkte in diesem Jahr wahrscheinlich eine Korrektur erfahren würden.



Der plötzliche Stimmungswechsel an den Märkten im zweiten Quartal nach der Lösung der regionalen Bankenkrise in den USA habe bei vielen Anlegern verständlicherweise Kopfzerbrechen ausgelöst. Die Renditen im zweiten Quartal seien nach Meinung von Aegon Asset Management übertrieben, da die USA wahrscheinlich immer noch auf eine leichte Rezession - beginnend im vierten Quartal - zusteuern würden. Die Bandbreite der Renditen im S&P 500 sei zunehmend geringer geworden, angetrieben von einigen Mega-Cap-Technologiewerten, die auf KI-Optimismus setzen würden, was ein klassisches Zeichen für eine auslaufende Hausse sei. Die EPS-Gewinnschätzungen für den breiteren Index seien weiter gesunken.



Daneben gebe es weitere negative Anzeichen. Die 2- bis 10-jährige Renditekurve sei so stark invertiert wie noch nie in diesem Zyklus, der ISM PMI für das verarbeitende Gewerbe sei auf dem niedrigsten Stand seit den Lockdowns, und die Liquidität sei nach der Auseinandersetzung um die Schuldenobergrenze durch den Erwerb der Banken von Staatsanleihen abgeflossen.

Letztendlich scheine der Markt zu vergessen, dass die Straffung der Geldpolitik noch nicht vorbei sei. Die FED könnte ihre quantitative Straffung fortsetzen und mit zwei weiteren Zinserhöhungen in diesem Jahr würden Unternehmen und Verbraucher in den kommenden Monaten nur noch mehr unter Druck geraten. (21.07.2023/ac/a/m)





