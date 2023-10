Paris (www.aktiencheck.de) - Krisen sind relativ. So wie die Geschwindigkeit relativ ist. Man braucht nämlich immer einen Bezugspunkt, auf den sich die Messung beziehen soll, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Das gelte insbesondere für einzelne Industriesektoren wie etwa die Photovoltaik. Die wachse in diesem Jahr hierzulande zweistellig, würden Beobachter sagen. Mit einem Zubau von geschätzten neun Gigawatt an Photovoltaikleistung erreichen wir sogar einen neuen Rekordwert, so die Analysten der BNP Paribas. Im Vorjahr seien zum Beispiel nur 7,5 GW neu installiert worden. "Alle Zeichen stehen auf Wachstum", sage Carsten Körnig, Geschäftsführer des Bundesverbands der Solarwirtschaft (BSW). Und das trotz Krise am Bau. Eine Entwicklung, die man weltweit beobachten könne. Im zurückliegenden Jahr seien knapp 240 GW Photovoltaikleistung installiert worden. Für dieses Jahr rechne der Branchenverband Solarpower Europe mit einem Zubau zwischen 341 und 402 GW. Das sei schon wieder ein Rekord. Und der dürfte nur vorläufig sein, bis 2027 könnte sich der Umfang des Zubaus noch einmal verdoppeln, auf dann etwa 800 GW.Angesichts dieser Zahlen sei es relativ unverständlich, warum die Aktien vieler Solarunternehmen in den zurückliegenden Wochen stark gefallen seien. O. k., sie seien im Vorfeld auch kräftig gestiegen, aber warum sollten Anleger Aktien von Unternehmen verkaufen, die in einem so rasant wachsenden Umfeld wie der Solarbranche zu Hause seien? Der Börsen-Altmeister André Kostolany sage: "Die Börse reagiert gerade mal zu zehn Prozent auf Fakten. Alles andere ist Psychologie." Die Angst vor einer Korrektur nach einem kräftigen Anstieg habe eben zu einer Korrektur geführt (Stichwort: selbsterfüllende Prophezeiung). Da hätten die "zehn Prozent" Fakten keine Chance gehabt. Nun werde es aber wieder Zeit, auf die Fakten zu schauen. Die mögen zwar auch relativ sein, so wie alles andere, sie versprechen dennoch gute Chancen, so die Analysten der BNP Paribas. (Ausgabe vom 13.10.2023) (16.10.2023/ac/a/m)