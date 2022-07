Wien (www.aktiencheck.de) - Stärkster DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) -Titel war gestern die Aktie des Essenslieferanten HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Sie habe offensichtlich von der Kooperation des Konkurrenten Just Eat Takeaway (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Ticker-Symbol Börse Amsterdam: TKWY) mit Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) profitiert. Im Rahmen der Vereinbarung könnten US-Kunden von Amazon Prime ein Jahr lang kostenlos die Dienste des zu Just Eat Takeaway gehörenden Essenslieferdienstes Grubhub nutzen. Zudem könne Amazon.com-Anteile an Grubhub erwerben. Mit der Vereinbarung zwischen Just Eat Takeaway und Amazon.com komme nun offenbar wieder Übernahmefantasie in die Branche. Die Aktien hätten um 6,2% zugelegt.



Auch Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) im MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) hätten wegen der Vereinbarung von Just Eat Takeaway und Amazon.com zunächst deutlich zugelegt. Dann sei aber bekannt geworden, dass die EU-Wettbewerbshüter die Büros des Essenslieferdienstes in Berlin durchsucht hätten. Zuvor habe die EU-Kartellbehörde erklärt, verschiedene Essens- sowie Lebensmittellieferdienste in zwei EU-Ländern wegen des Verdachts der Kartellbildung durchsucht zu haben. Die Aktien hätten um 4,1% nachgegeben. (07.07.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >