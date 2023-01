Tradegate-Aktienkurs Kontron-Aktie:

ISIN Kontron-Aktie:

AT0000A0E9W5



WKN Kontron-Aktie: A0X9EJ

A0X9EJ



Ticker-Symbol Kontron-Aktie: KTN

KTN



Wiener Börse-Symbol Kontron-Aktie:

KTN



Kurzprofil Kontron AG:



Die Kontron AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: KTN, Wiener Börse-Symbol: KTN) ist ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technologie (ECT) und bietet über ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services individuelle Lösungen in den Bereichen Internet der Dinge (IoT) und Industrie 4.0 an. Mit seinen Standard- und kundenspezifischen Produkten auf Basis neuester, hoch zuverlässiger Technologien ermöglicht Kontron sichere und innovative Anwendungen für verschiedenste Branchen. Dadurch profitieren Kunden von einer schnelleren Time-to-Market, niedrigerer Total-Cost-of-Ownership, längeren Produktlebenszyklen und ganzheitlich integrierten Applikationen. Weitere Informationen unter: http://www.kontron.de. (12.01.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Kontron-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Kontron (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: KTN, Wiener Börse-Symbol: KTN) hat den Verkauf des IT-Services-Geschäfts in Tschechien, Slowakei, Polen, Kroatien, Serbien, Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Deutschland und der Schweiz an Vinci Energies abgeschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der geplante Verkauf des moldawischen Geschäfts sei momentan aus prozesstechnischen Gründen noch nicht durchgeführt worden. Der Verkaufserlös sei mit voraussichtlich 392,3 Mio. Euro errechnet worden, wovon 255 Mio. Euro auf 2022 entfallen würden. Zur Erinnerung: Die Verkaufsverträge mit Vinci Energies, welche über ihre Marke Axians eine weltweit operierende Firmengruppe für Informations- und Kommunikationstechnik sei, seien am 10. August unterzeichnet worden. "Mit dem Verkauf folgt Kontron der Fokussierungs- und Wachstumsstrategie im Technologiebereich rund um das Internet der Dinge (IoT)", habe das Unternehmen mitgeteilt.Analysten hätten positiv reagiert. Jefferies habe die Einstufung für die Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die aus dem Deal resultierenden Mittelzuflüsse dürften ausreichend Spielraum für Übernahmeaktivitäten bieten, um die Umsatzerlöse von Kontron auf Kurs zu bringen und die ehrgeizigen mittelfristigen Ziele zu erreichen.Hauck Aufhäuser Investment Banking habe die Einstufung für Kontron ebenfalls auf "buy" belassen, das Kursziel liege mit 27 Euro sogar noch ein Stück höher. Die Analysten hätten ihr Bewertungsmodell an die Veräußerung des IT-Service-Geschäfts angepasst. Die Schätzungen für 2023 sollten als konservativ gesehen werden und berücksichtigten bereits die schwache Konjunktur.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Kontron-Aktie: