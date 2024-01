Börsenplätze Kontron-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Kontron-Aktie:

22,24 EUR -0,80% (17.01.2024, 10:05)



Wiener Börse-Aktienkurs Kontron-Aktie:

22,38 EUR +1,91% (17.01.2024, 09:05)



ISIN Kontron-Aktie:

AT0000A0E9W5



WKN Kontron-Aktie:

A0X9EJ



Ticker-Symbol Kontron-Aktie:

KTN



Wiener Börse-Symbol Kontron-Aktie:

KTN



Kurzprofil Kontron AG:



Die Kontron AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: KTN, Wiener Börse-Symbol: KTN) ist ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technologie (ECT) und bietet über ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services individuelle Lösungen in den Bereichen Internet der Dinge (IoT) und Industrie 4.0 an. Mit seinen Standard- und kundenspezifischen Produkten auf Basis neuester, hoch zuverlässiger Technologien ermöglicht Kontron sichere und innovative Anwendungen für verschiedenste Branchen. Dadurch profitieren Kunden von einer schnelleren Time-to-Market, niedrigerer Total-Cost-of-Ownership, längeren Produktlebenszyklen und ganzheitlich integrierten Applikationen. Weitere Informationen unter: http://www.kontron.de. (17.01.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kontron-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologiekonzerns Kontron AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: KTN, Wiener Börse-Symbol: KTN) unter die Lupe.Das TecDAX-Unternehmen befinde sich auf einem soliden Wachstumskurs. Die bereits zweimal erhöhten Planvorgaben für das abgelaufene Geschäftsjahr dürfte Kontron übertroffen haben. Aber auch der Ausblick könne sich sehen lassen. Analysten würden durch die Bank den Daumen heben und sähen bei der Aktie noch ordentlich Luft nach oben. Das Chartbild helle sich entsprechend auf.Die Analysten der Investmentbank Stifel hätten ihre Kaufempfehlung mit Ziel 27 Euro nach den frischen Zahlen bestätigt. Auch wenn die Überschussprognose des Technologieunternehmens für 2024 unter seiner Schätzung liege, habe doch die Gesamtbotschaft überzeugt und sei solide, so Analyst Adrian Pehl. Er sei die Margen betreffend optimistischer und glaube, dass die Gewinnprognose konservativ sein könnte. Die Sicht in die künftige Geschäftsentwicklung halte Pehl für gut.Pareto Securities ("Buy") hebe mit Ziel 29 Euro ebenfalls den Daumen. Kontron habe die Zielsetzungen im Jahr 2023 erreicht, so die Experten. Der erstmalige Ausblick auf 2024 entspreche zwar dem Marktkonsens. Die Experten selbst seien aber anspruchsvoller für den Umsatz, den sie bei 1,7 Mrd. Euro erwarten würden. Sie würden dabei auf künftige Zukäufe verwiesen, die aber noch unsicher seien.DER AKTIONÄR halte an seinem positiven Fazit fest: Dem Ziel, bis 2025 inklusive Zukäufen auf zwei Mrd. Euro Umsatz und 140 Mio. Euro Nettogewinn zu kommen, sei Kontron ein gutes Stück nähergekommen, zumal die Prognose für das neue Jahr erneut recht konservativ erscheine. Das KGV würde vor diesem Hintergrund von 19 für 2023 auf 15 für 2025 fallen.Die Kontron-Aktie dürfte ihren Aufwärtstrend beschleunigen und zunächst Kurs auf den Bereich 25/26 Euro nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link