Die Kontron AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: KTN, Wiener Börse-Symbol: KTN) ist ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technologie (ECT) und bietet über ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services individuelle Lösungen in den Bereichen Internet der Dinge (IoT) und Industrie 4.0 an. Mit seinen Standard- und kundenspezifischen Produkten auf Basis neuester, hoch zuverlässiger Technologien ermöglicht Kontron sichere und innovative Anwendungen für verschiedenste Branchen. Dadurch profitieren Kunden von einer schnelleren Time-to-Market, niedrigerer Total-Cost-of-Ownership, längeren Produktlebenszyklen und ganzheitlich integrierten Applikationen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kontron-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Kontron AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: KTN, Wiener Börse-Symbol: KTN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Hauck & Aufhäuser habe am Donnerstag eine Million Kontron-Aktien aus dem Besitz von grosso tec AG umplatziert. Kontron-CEO Hannes Niederhauser sei Minderheitsgesellschafter von grosso tec, sodass davon auszugehen sei, dass zeitnah entsprechende Director-Dealings-Meldungen über den Ticker laufen würden. "Der Aktionär" habe beim CEO nachgefragt.Im "Aktionär"-Interview mit Kontron-CEO Hannes Niederhauser hatten wir den Eindruck, dass er absolut von seiner Firma überzeugt ist, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Im Kurzgespräch mit "Der Aktionär" habe Hannes Niederhauser die Hintergründe für die Umplatzierung verraten.grosso tec habe bis Mai 2022 rund 2,81 Millionen Kontron-Aktien erworben. CEO Niederhauser sei an grosso tec beteiligt, er halte aber nur eine Minderheitsbeteiligung und bekleide keine Organfunktion. Die nun umplatzierten Aktien seien dennoch melderechtlich auch dem Kontron-CEO zuzurechnen."Die grosso tec hat für den Eigenkapitalanteil in absehbarer Zeit keine weitere Veräußerungsabsicht, ich bin nach wie vor uneingeschränkt vom Potenzial von Kontron überzeugt", sage Hannes Niederhauser gegenüber dem "Aktionär". Interessant zu wissen: Niederhauser beziehe als CEO kein Gehalt, er partizipiere weiterhin ausschließlich als Aktionär mit einem Anteil von über 5 Prozent des Aktienkapitals vom Erfolg von Kontron.Aktionäre sollten sich von den zu erwartenden Director Dealings Meldungen nicht verunsichern lassen. Die Auftragslage, so hören wir, ist weiterhin gut, das Orderbuch ist mit 1,7 Milliarden Euro Auftragsbestand ohnehin gut gefüllt und lässt eine Fortsetzung des Wachstums 2024 erwarten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Am Ziel, bis 2025 inklusive Zukäufen auf 2 Milliarden Euro Umsatz und 140 Millionen Euro Nettogewinn zu kommen, würden die Österreicher uneingeschränkt festhalten. Damit sinkt das KGV von aktuell 18 für 2023 auf unter 10 für 2025, sodass sich perspektivisch höhere Kurse beim IoT-Spezialisten rechnen lassen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Kontron-Aktie. (Analyse vom 01.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link