Kurzprofil Kontron AG:



Die Kontron AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: KTN, Wiener Börse-Symbol: KTN) ist ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technologie (ECT) und bietet über ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services individuelle Lösungen in den Bereichen Internet der Dinge (IoT) und Industrie 4.0 an. Mit seinen Standard- und kundenspezifischen Produkten auf Basis neuester, hoch zuverlässiger Technologien ermöglicht Kontron sichere und innovative Anwendungen für verschiedenste Branchen. Dadurch profitieren Kunden von einer schnelleren Time-to-Market, niedrigerer Total-Cost-of-Ownership, längeren Produktlebenszyklen und ganzheitlich integrierten Applikationen. Weitere Informationen unter: http://www.kontron.de. (18.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kontron-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des österreichischen Technologiekonzerns Kontron AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: KTN, Wiener Börse-Symbol: KTN) unter die Lupe.Der positive Newsflow bei dem TecDAX-Unternehmen reiße nicht ab. Nach guten Zahlen und einer Reihe von optimistischen Analystenstimmen sorge Kontron nun mit einer geplanten Übernahme für Schlagzeilen: Der Konzern wolle die Mehrheit am deutschen Elektronikunternehmen Katek übernehmen. Angenehmer Nebeneffekt: Die Planvorgaben müssten hochgesetzt werden.Kontron habe dem Vernehmen nach mit Katek-Großaktionär Primepulse einen Kaufvertrag über gut 59 Prozent der Aktien abgeschlossen. Für das Paket würden die Österreicher rund 129 Mio. Euro - umgerechnet 15 Euro je Aktie - zahlen. Den restlichen Aktionären solle ein entsprechendes Pflichtangebot unterbreitet werden. Im Anschluss solle Katek dann von der Börse genommen werden. Das Unternehmen sei im Mai 2021 zu 23 Euro je Aktie an die Börse gebracht worden. Der erste Kurs habe mit 27,90 Euro deutlich über dem Ausgabepreis gelegen. Im Hoch habe der Titel bei über 31 Euro notiert. Die letzte Kapitalerhöhung sei vor rund einem Jahr zu einem Kurs von 16,15 Euro über die Bühne gegangen.AKTIONÄR-Leser wissen: Kontron agiert als Spezialist für die Vernetzung von Maschinen und Geräten (IoT) und der dafür nötigen Software, so Michael Schröder. Katek biete u.a. Steuerelektronik für Solaranlagen und Ladetechnik für Elektroautos an. Kontron-Chef Hannes Niederhauser verspreche sich von der Übernahme eine stärkere Stellung im Bereich regenerativer Energien und in der Luftfahrt.Hintergrund: Der Einsatz von Kontron-Software bei Katek dürfte deren Bruttomargen verbessern. Die Anbindung von Photovoltaik-Steuerelektronik ans Datennetz erlaube etwa eine intelligentere und kostengünstigere Einspeisung von Sonnenstrom in die Energienetze, habe Niederhauser gesagt. Solardächer würden zudem Teil des vernetzten Heims. Auch mit Batterieladetechnik für Elektroautos rechne sich der Vorstand große Chancen aus.Für das kommende Jahr sei dann eine Umsatzsteigerung auf 2,2 Mrd. Euro und ein Nettoergebnis von 140 Mio. Euro vorgesehen. Niederhauser habe seine Ziele für 2025 als "konservatives" Herangehen bezeichnet; der Umsatz könnte auch 2,4 Mrd. erreichen. Das KGV könnte auf 10 fallen.Niederhauser halte Wort: Dem Ziel, bis 2025 inklusive Zukäufen auf zwei Mrd. Euro Umsatz und 140 Mio. Euro Nettogewinn zu kommen, sei Kontron mit dem Katek-Deal nicht nur ein großes Stück nähergekommen, die Planvorgaben könnten am Ende sogar noch getoppt werden.DER AKTIONÄR halte daher an seinem positiven Fazit fest: Die Kontron-Aktie dürfte ihren Aufwärtstrend beschleunigen und zunächst Kurs auf den Bereich 25/26 Euro nehmen. Mittelfristig ist mit Blick auf die jüngsten Analystenschätzungen noch deutlich mehr drin, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2024)