unter folgendem Link.



Börsenplätze Kontron-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Kontron-Aktie:

18,78 EUR +0,16% (27.10.2023, 17:35)



Wiener Börse-Aktienkurs Kontron-Aktie:

18,58 EUR -1,01% (27.10.2023, 17:32)



ISIN Kontron-Aktie:

AT0000A0E9W5



WKN Kontron-Aktie:

A0X9EJ



Ticker-Symbol Kontron-Aktie:

KTN



Wiener Börse-Symbol Kontron-Aktie:

KTN



Kurzprofil Kontron AG:



Die Kontron AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: KTN, Wiener Börse-Symbol: KTN) ist ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technologie (ECT) und bietet über ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services individuelle Lösungen in den Bereichen Internet der Dinge (IoT) und Industrie 4.0 an. Mit seinen Standard- und kundenspezifischen Produkten auf Basis neuester, hoch zuverlässiger Technologien ermöglicht Kontron sichere und innovative Anwendungen für verschiedenste Branchen. Dadurch profitieren Kunden von einer schnelleren Time-to-Market, niedrigerer Total-Cost-of-Ownership, längeren Produktlebenszyklen und ganzheitlich integrierten Applikationen. Weitere Informationen unter: http://www.kontron.de. (29.10.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kontron-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters Kontron AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: KTN, Wiener Börse-Symbol: KTN) unter die Lupe.Dass Technologie-Unternehmen schlage sich operativ überraschend gut. Gründer Hannes Niederhauser freue sich auf zahlreiche neue Produkttrends und Wachstumschancen. Das Know-how von Kontron sei wichtig bei der Vernetzung per neuem 5G und 6G, was die IoT-Welt "revolutionieren" und eine "große Sause" werde. Niederhauser liebe es, über Technik und "seine" Kontron zu sprechen.Der Kontron-Gründer habe dem Aktionär unlängst in einem Teams-Call gesagt: "Ich habe 2022 quasi mein gesamtes Vermögen und Kredite genommen und Aktien zurückgekauft und halte rund sechs Prozent. Ich glaube, dass es mit der Aktie positiv weitergeht. Ich werde jetzt nicht verkaufen." Der CEO stelle klar: "Kontron geht es ausgezeichnet, aber leider verpufft das aufgrund der Börsenlage derzeit alles."Niederhauser verrate: "Auch der Verteidigungsbereich läuft sehr gut aktuell. Hauptkunde ist die US-Armee, die wir über mehrere Systemhersteller beliefern." Kontron habe etwa einen einen 65-Mio.-Auftrag zur Vernetzung von Hubschraubern gewonnen. Und: "Wir sind in autonom fahrenden Systemen für Minenräumung, die Menschenleben schützen." Offenbar sei das Unternehmen für 2024 bereits mehr als gut mit Aufträgen versorgt. Doch nicht alles boome: "Der Automobilsektor ist kein Fokus, läuft aktuell noch sehr gut, weil viele halbfertige Autos nun mit verfügbaren Chips und Systemen fertiggestellt werden, doch der Sektor wird wohl einbrechen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU