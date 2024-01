Börsenplätze Kontron-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Kontron-Aktie:

21,90 EUR +0,09% (25.01.2024, 12:31)



Wiener Börse-Aktienkurs Kontron-Aktie:

21,76 EUR -0,18% (25.01.2024, 09:05)



ISIN Kontron-Aktie:

AT0000A0E9W5



WKN Kontron-Aktie:

A0X9EJ



Ticker-Symbol Kontron-Aktie:

KTN



Wiener Börse-Symbol Kontron-Aktie:

KTN



Kurzprofil Kontron AG:



Die Kontron AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: KTN, Wiener Börse-Symbol: KTN) ist ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technologie (ECT) und bietet über ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services individuelle Lösungen in den Bereichen Internet der Dinge (IoT) und Industrie 4.0 an. Mit seinen Standard- und kundenspezifischen Produkten auf Basis neuester, hoch zuverlässiger Technologien ermöglicht Kontron sichere und innovative Anwendungen für verschiedenste Branchen. Dadurch profitieren Kunden von einer schnelleren Time-to-Market, niedrigerer Total-Cost-of-Ownership, längeren Produktlebenszyklen und ganzheitlich integrierten Applikationen. Weitere Informationen unter: http://www.kontron.de. (25.01.2024/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Kontron: Es geht Schlag auf Schlag! AktienanalyseBei Kontron (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: KTN, Wiener Börse-Symbol: KTN) geht es Schlag auf Schlag, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zunächst habe das IT-Haus vorläufige Zahlen für 2023 gemeldet. Die Daten würden ein starkes viertes Quartal und die Erfüllung aller Ziele indizieren - sowohl für den Umsatz von 1,2 Mrd. Euro als auch für den Gewinn von zuletzt 72 Mio. Euro. Das Wachstum würde also mindestens 28 Prozent betragen. Genaue Zahlen gebe es am 28. März mit Vorlage des Geschäftsberichts.Zudem habe der Konzern die Akquisition von Katek im Volumen von 184 Mio. Euro gemeldet. Das Übernahmeziel sei ein führendes europäisches Elektronikunternehmen, das mit seinen mehr als 3.200 Mitarbeitern hochwertige Elektronik und Produkte in den Bereichen Solarenergie und E-Mobilität anbiete. Der Zukauf sei der größte in der Firmengeschichte und solle maßgeblich zum Wachstum des Konzerns und zum Ausbau seiner Position als führender IoT-Anbieter beitragen."Der Grund für die Übernahme von Katek ist aus unserer Sicht darin zu suchen, dass Kontron sein Produktportfolio um smarte Lösungen für erneuerbare Energien und andere Branchen erweitert", so die Analysten von AlterResearch. "Darüber hinaus sollen die Produkte von Katek mit dem Software-Know-how und der IoT-Konnektivität von Kontron aufgerüstet werden, was mittelfristig zu einer Steigerung der Bruttomargen um rund fünf Prozentpunkte führen wird. Zusätzliche Synergieeffekte ergeben sich sowohl aus dem komplementären Produktportfolio als auch aus der globalen Marktabdeckung."Kurzum: Die Wachstumsstory nimmt Fahrt auf, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 03/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link