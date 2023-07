Börsenplätze Kontron-Aktie:



Kurzprofil Kontron AG:



Die Kontron AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: KTN, Wiener Börse-Symbol: KTN) ist ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technologie (ECT) und bietet über ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services individuelle Lösungen in den Bereichen Internet der Dinge (IoT) und Industrie 4.0 an. Mit seinen Standard- und kundenspezifischen Produkten auf Basis neuester, hoch zuverlässiger Technologien ermöglicht Kontron sichere und innovative Anwendungen für verschiedenste Branchen. Dadurch profitieren Kunden von einer schnelleren Time-to-Market, niedrigerer Total-Cost-of-Ownership, längeren Produktlebenszyklen und ganzheitlich integrierten Applikationen.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Kontron-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Unbeeindruckt von den aktuellen Eintrübungen der Konjunkturentwicklung, läuft es beim IT-Dienstleister Kontron (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: KTN, Wiener Börse-Symbol: KTN) wie am Schnürchen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz der österreichischen Gesellschaft sei im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres um 12,4 Prozent auf 277,7 Mio. Euro gestiegen. Der Verkauf des IT-Segmentes habe die operative Marge positiv beeinflusst, habe Kontron-Konzernchef Hannes Niederhauser gesagt. Das EBITDA sei mit 29,6 Mio. Euro knapp ein Viertel besser ausgefallen. Unter dem Strich habe der Technologiekonzern 16,6 Mio. Euro verdient - 66 Prozent mehr als im Vorjahr.Der Ausblick sei bestätigt worden. Demnach solle der Umsatz 2023 zwei Mrd. Euro erreichen und die EBITDA-Marge bei 11,0 Prozent landen. Unter dem Strich sollten 66 Mio. Euro übrigbleiben. Zur Zielerreichung dürften auch die jüngsten Übernahmen beitragen: Zum einen sei der Erwerb der Cellular Automotive Module Unit von Telit Cinterion bekannt gegeben worden - für Kontron "ein bedeutender strategischer Schritt, um sein Internet of Things (IoT)-Portfolio mit proprietärer Softwaretechnologie zu erweitern." Die Vermögenswerte der Einheit hätten 2022 einen Umsatz von knapp über 100 Mio. Euro erzielt und würden in der Tochter Kontron Europe integriert. Der Kaufpreis betrage 24,5 Mio. Euro.Zum anderen kaufe Kontron Comlab, einen Spezialisten für Datenkommunikations-Repeater. Die Firma solle vollständig in Kontron Transportation integriert werden, um mit dieser Akquisition die Marktposition auf dem Eisenbahnmarkt zu stärken. Das Übernahmeziel verfüge über eine starke Marktpräsenz in der Schweiz, Deutschland und China, wo Kontron Transportation seine Stellung ausbauen möchte. Die Produkte von Comlab würden eine wesentliche Rolle in betriebskritischen Netzwerken spielen, indem sie Signale verstärken und wiederholen würden. "Unsere erfolgreiche M&A-Strategie ist ein wesentlicher Faktor, um unsere Wachstumspläne im dynamischen IoT-Bereich voranzutreiben. Ich freue mich, mit Comlab unsere zweite vielversprechende Akquisition im Jahr 2023 bekannt geben zu können", habe Niederhauser gesagt.Kurzum: Die Investmentstory von Kontron ist vollkommen intakt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 29/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link