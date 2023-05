Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Kontron AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von effizienteren industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transport bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron ist im SDAX® der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt mehr als 4.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 21 Ländern weltweit. (08.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kontron-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Technologiekonzerns Kontron AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: KTN).Letzte Woche habe der Indexanbieter Stoxx mitgeteilt, dass Kontron am Dienstag außerplanmäßig für Evotec in den TecDAX aufgenommen werde. Seit der Ankündigung habe das Papier vor allem wegen starker Quartalszahlen bereits deutlich zugelegt und damit die charttechnisch wichtige 50-Tage-Linie zurückerobert.Die Q1-Zahlen würden zeigen, dass der Tech-Konzern mit der Fokussierung auf das IoT-Geschäft alles richtig gemacht habe. Wie Kontron am Donnerstag mitgeteilt habe, sei der Umsatz um 12,4 Prozent auf 277,7 Millionen Euro gestiegen. Das EBITDA sei mit 29,6 Millionen Euro knapp ein Viertel besser ausgefallen als noch im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich habe der Konzern 16,6 Millionen Euro verdient - 66 Prozent mehr als im Vorjahr.Seit der Präsentation der Quartalszahlen habe die Aktie bereits acht Prozent zugelegt und befinde sich charttechnisch nun in einer spannenden Situation. Nachdem am Freitag der GD50 (18,11 Euro) überwunden worden sei, rücke jetzt das Jahreshoch bei 20,08 Euro in den Fokus. Den nächsten Widerstand markiere dann die langfristige Abwärtstrendlinie bei etwa 22 Euro. Auf der Unterseite diene die 50-Tage-Linie als Unterstützung."Der Aktionär" rät zum Kauf, so Julian Weber. (Analyse vom 08.05.2023)Mit Material von dpa-AFX