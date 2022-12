Xetra-Aktienkurs Kontron-Aktie:

Kurzprofil Kontron AG:



Die Kontron AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: KTN) ist ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technologie (ECT) und bietet über ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Software und Services individuelle Lösungen in den Bereichen Internet der Dinge (IoT) und Industrie 4.0 an. Mit seinen Standard- und kundenspezifischen Produkten auf Basis neuester, hoch zuverlässiger Technologien ermöglicht Kontron sichere und innovative Anwendungen für verschiedenste Branchen. Dadurch profitieren Kunden von einer schnelleren Time-to-Market, niedrigerer Total-Cost-of-Ownership, längeren Produktlebenszyklen und ganzheitlich integrierten Applikationen. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.kontron.de (15.12.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Kontron: Auftragsbücher prall gefüllt - AktienanalyseStill ist es um Kontron (früher S&T) (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Ticker-Symbol: KTN) geworden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Auch die Experten hätten lange nicht mehr ausführlich über das Unternehmen berichtet - zuletzt vor rund eineinhalb Jahren. Dabei habe sich bei dem Unternehmen zuletzt einiges getan. Große Teile des IT-Service-Geschäfts seien verkauft worden, die Vorstandsriege etwas aufgefrischt und mit der Konzentration auf das Produktgeschäft solle nun durchgestartet werden. Am Herzen liege Kontron vor allem der Ausbau des Kerngeschäfts rund um das Internet der Dinge (IoT). Insgesamt sollten bis 2025 die Konzernerlöse die Marke von zwei Mrd. Euro knacken und 13 Prozent davon als operative Marge (EBITDA) hängen bleiben.Der jüngste Zwischenbericht zeige, dass Kontron auf dem richtigen Weg sei. Der Umsatz aus fortgeführten Geschäften sei um knapp ein Zehntel auf 755 Mio. Euro gestiegen. Das EBITDA habe um mehr als zehn Prozent auf 69,5 Mio. Euro zugelegt. "Das prozentual zweistellige Umsatzwachstum des IT-Dienstleisters spiegelt die ordentliche Nachfragedynamik aus dem Bereich IoT wider", erläutere Jefferies-Analyst Martin Comtesse. Die Marge leide zwar noch unter den Sonderkosten für den Spartenverkauf, das dürfte sich 2023 aber legen. Derweil gehe es auf der Umsatzseite weiter stark bergauf, die Book-to-Bill Ratio betrage aktuell stolze 1,22. Diese Kennziffer deute auf weiteres Wachstum hin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Kontron-Aktie: