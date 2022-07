Im Juni 2021 habe er verkündet "fast alle" seiner Bitcoins verkauft zu haben, da dieser "aus strukturellen Gründen" nicht weiter steigen werde. Vier Monate später habe er bei fast 69.000 Dollar sein bisheriges Allzeithoch erreicht.



Die Aktie von Coinbase (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J) habe er vor rund einem Jahr zu Kursen um 250 Dollar indes als "günstig" bezeichnet und zum Kauf empfohlen. Zu Wochenbeginn hätten die Papiere des Kryptobörsenbetreibers bei 40,83 Dollar einen neuen Tiefststand markiert.



Unter Kryptofans habe sich der "CNBC"-Experte damit bereits den Ruf eines Kontra-Indikators für die Entwicklung von Bitcoin und Co erarbeitet. Das Branchenportal "cointelegraph.com" zitiere beispielsweise Krypto-Youtuber Coffeezilla, der den Krypto-Bärenmarkt nach Cramers negativem Sinneswandel nun für beendet erkläre.



Selbst "Bloomberg"-Kollege Eric Balchunas könne sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. Bei Twitter habe Cramer ihn als "Mitläufer auf Steroiden" bezeichnet - er sei der Letzte, der Dinge lobe, bevor sie kollabieren und der Letzte, der sie schlechtrede, bevor sie wieder steigen würden. "WO BLEIBT DER INVERSE CRAMER ETF?", frage er in seinem Tweet.



Gemeint sei ein Indexfonds, der immer das exakte Gegenteil von Cramers Investmentempfehlungen abbilde - inzwischen ein Running Gag unter seinen Kritikern.



Klar, auch Marktkommentatoren wie Jim Cramer würden keine Glaskugel besitzen. Die häufigen und kurzfristigen Sinneswandel in Bezug auf den Kryptomarkt würden aber doch Fragen an der Fundiertheit der Einschätzungen aufwerfen.



Zwar habe auch DER AKTIONÄR im aktuellen Bärenmarkt davon abgeraten, ins fallende Messer zu greifen. An der positiven Langfrist-Einschätzung für den Bitcoin hat sich aber nichts geändert - zumal dieser in der Vergangenheit oft genug bewiesen hat, dass er sich auch von tiefen Crashs erholen kann, so Nikolas Kessler. (07.07.2022/ac/a/m)







