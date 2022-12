BGH erklärt Kontoführungsgebühren für unwirksam

Keine Kosten für Steuerungs- und Verwaltungsarbeiten

Sämtliche Kosten, die Bausparkassen durch ihre Kunden haben müssen bei Vertragsabschluss bereits berücksichtigt werden und dürfen nicht separat auf den Kunden abgewälzt werden. Wissenswert ist jedoch noch, dass es diesbezüglich nicht zu einer höchstrichterlichen Entscheidung kam. Die Bausparkasse zog kurz vor der Verhandlung ihre Revision zurück und der Bundesgerichtshof musste nicht mehr tätig werden.



Die Bausparkassen Aktien fielen für einen gewissen Zeitraum in den Keller, als die Vorgehensweise der Bausparkassen bekannt wurde. Wer jetzt noch seine Servicegebühr oder seine Kontogebühren bei seiner Bausparkasse zurückfordern möchte, der kann dies machen. Die Verbraucherzentralen und die Stiftung Warentest bieten diesbezüglich Musterschreiben an. Auf diese Art und Weise ist es recht einfach, sein Geld erstattet zu bekommen. Wer jedoch schweigt, der erhält nichts.



Es ist jedoch darauf zu achten, dass es Unterschiede bei den Gebühren gibt, die man sich erstatten lassen kann und solchen, die nicht erstattet werden. Die Kontoführungsgebühren, die Servicepauschale und die Jahresgebühren müssen Bausparkassen ihren Kunden erstatten. Es sieht jedoch anders mit Abschlussgebühr aus. Diese Gebühr hat jeder zu entrichten, der einen Bausparvertrag abschließt. Hierbei handelt es sich lediglich um eine einmalige Gebühr. Wie hoch die ausfällt, ist von Bausparkasse zu Bausparkasse recht unterschiedlich und sollte erfragt werden.



Bausparkassen sind von dem Beschluss noch nicht überzeugt

Die Bausparkassen haben den Gerichtsbeschluss mittlerweile hingenommen und die Revision zurückgezogen und dennoch sind sie mit der Entscheidung des Gerichts noch nicht einverstanden. Die Schwäbisch Hall Bausparkasse ist der Meinung, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen wurde. Bedeutet dies nun, dass eine Bausparkasse den Kampf erneut aufnimmt, oder belassen sie die Situation jetzt wie sie ist? Die Rede ist davon, dass die Bausparkassenkunden den Vertrag, indem alle Gebühren aufgelistet wurden, gelesen und unterschrieben hätten. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Kunden mit dieser Gebühr einverstanden waren.



Juristen sprechen jedoch davon, dass Kunden einer Bausparkasse gleich nach Vertragsabschluss bereits einige hundert Euro bezahlen müssten und somit jegliche Gebühren damit als erledigt zu betrachten sind. Die Juristen der Schwäbisch Hall stellen sich bislang noch quer und möchten das Urteil überprüfen lassen. Es scheint so, als würden sie nach einem Schlupfloch suchen, damit die Gebühren nicht erstattet werden müssen.



Riesterverträge jetzt prüfen

Das Spiel hat begonnen kann man sagen, denn die Bausparkassen müssen jetzt ordentlich in die Tasche greifen und die Gebühren erstatten. Eine Vielzahl von Juristen hat sich jetzt zusammengetan und auch die Riesterverträge bei den Bausparkassen in Augenschein genommen. Wenn es für die Bausparkassen jetzt ganz dicke kommt, dann müssen auch Riestergebühren erstattet werden. Die Landesbausparkassen sprechen jedoch davon, dass die Verträge bei Riesterrenten Jahresgebühren zulassen und diese rechtens sind. Im Bürgerlichen Gesetzbuch wäre dies genau beschrieben.



In der Regel verjähren die Gebühren, wenn diese nicht angefordert wurden nach 3 Jahren. Hier kann sich jeder Verbraucher jedoch freuen, denn der Gerichtshof entschied, dass eine Verjährung hier nicht zulässig sei und Bausparkassenkunden ihre Gebühren auch noch nach Jahren zurückfordern könnten. Wichtig ist hier jedoch die Aufforderung an die Bausparkasse, denn ohne diese wird keine Bausparkasse eine Erstattung genehmigen oder von sich aus veranlassen. Sollte sich eine Bausparkasse diesbezüglich querstellen, so bleibt nur noch der Weg zum Anwalt, der sich um eine Erstattung kümmern kann. (02.12.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In der Sparphase bei den Bausparkassen wurden plötzlich nachträglich Kontogebühren veranschlagt, welche Sparer nachträglich entrichten sollten, doch diese Gebühren sind unzulässig. Hierbei handelt es sich vorrangig um die Bausparkasse BHW , denn diese forderte am Jahresende von ihren Kunden ein sogenanntes Jahresentgelt. Es hieß, dass es sich hierbei lediglich um Verwaltungsgebühren handeln würde. Es handelte sich zwar lediglich um 12 Euro je Bausparkonto, doch auch diese geringe Summe war und ist keinesfalls zulässig.Die BHW hatte in ihren Tarifbedingungen angegeben, dass Bausparer ein Jahresentgelt von 12 Euro an die BHW zu entrichten hätten, doch dies war keinesfalls rechtens. Die BHW gab an, dass sie schließlich regelmäßig das Bausparkollektiv ordnungsgemäß steuern und zugleich regelmäßig bewerten müsse. Diese Maßnahmen seien mit Arbeiten verbunden, die die Kunden entlohnen müssten. Diese Gebühren sollten dazu dienen, dass die BHW ihren Kunden einen Rechtsanspruch auf das Bauspardarlehen garantieren können.