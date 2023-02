Vor dem Hintergrund der aktuellen Wichtigkeit der Makrofaktoren würden sicher die am Dienstag zu Veröffentlichung anstehenden US-Inflationsdaten zu den klaren Datenhighlights dieser Woche zählen. Im Fokus stünden zudem "harte" US-Wirtschaftszahlen (Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion - beide am Mi) und erste regionale Einkaufsmanagerumfragen (Mi Empire State Index, Do Philly Fed Index). Die Mixtur aus diesen Daten werde dem Markt weitere Hinweise darauf geben, inwieweit sich (a) der Trend des (rapiden) Rückgangs bei den Inflationsraten fortsetze und (b) ob sich die Hinweise mehren würden, dass die US-Wirtschaft eine "sanfte Landung" bzw. nur eine "milde Rezession" hinlege.



Des Weiteren stehe natürlich weiterhin die Q4-Berichtssaison im Interesse der Investoren. Hier habe die eine oder andere Enttäuschung von Seite der Unternehmen (z.B. die Gewinnwarnung von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) am Freitag) die jüngste Konsolidierung an den Aktienmärkten befördert. Als Zwischenresümee im Hinblick auf den Zahlreigen könne gesagt werden, dass die Unternehmen es diesmal in einem geringeren Ausmaß schaffen würden, den Analystenkonsens zu übertreffen. Dennoch solle an der Stelle auch festgehalten werden, dass die Gewinne und Gewinnschätzungen für das Jahr 2023 keinesfalls massiv einbrechen würden, wie dies sonst oft in wirtschaftlichen Schwächephasen der Fall gewesen sei. Dies lasse die Analysten der Raiffeisen Bank International AG darauf schließen, wonach die Unternehmen im aktuellen "stagflatorischen Umfeld" die höheren Inputkosten doch in einem recht ordentlichem Ausmaß an die Endkunden weitergeben könnten.



Ein positiver Ausreißer am Freitag und in der letzten Gesamtwoche sei der Energiesektor gewesen. Dieser habe u.a. auch von der Nachricht profitiert, dass Russland als Antwort auf die Preisobergrenze des Westens für russisches Öl nunmehr mit einer Drosselung seines Öloutputs reagieren werde. Dies habe die Sorgen vor einer Unterversorgung des Marktes verstärkt und dementsprechend habe am Freitag dann der Ölpreis um mehr als 2% zugelegt. Gold habe sich von den steigenden Renditen zum Wochenausklang relativ unbeeindruckt gezeigt und handele aktuell bei USD 1.865 je Feinunze.



Im asiatischen Handel würden sich die Leitindices heute gemischt präsentieren. Während es in Japan und in Hongkong abwärts gehe, so könne Festland-China hinzugewinnen. (13.02.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Entwicklung am Freitag als auch in der gesamten abgelaufenen Woche kann an den Aktienmärkten am besten mit dem Stichwort "Konsolidierung" beschrieben werden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die internationalen Leitindices hätten - mit einzelnen Ausnahmen - überwiegend abgegeben. Dies sei insofern durchaus "gesund", da das Tempo der Anstiege im Januar doch ein sehr außergewöhnliches gewesen sei. Zwar hätten unter der Woche die weniger hoch als erwartet ausgefallenen deutschen Inflationsdaten etwas unterstützen können, dennoch seien es insbesondere die zuletzt wieder ansteigenden Staatsanleihe-Benchmarkrenditen im Zuge mahnender Notenbankeraussagen ("higher for longer") gewesen, die die Gewinnmitnahmen an den Aktienmärkten begünstigt hätten. Die zehnjährige Treasury-Rendite habe etwa am Freitag das höchste Niveau seit mehr als einem Monat erklommen, die Bund-Rendite habe den stärksten Wochenanstieg des zugegebenermaßen noch frischen Jahres hingelegt.