Die europäischen Börsen hätten sich den negativen US-Vorgaben nicht gänzlich entziehen können. Dennoch würden sich hier sowohl die Stimmung als auch die Konjunktur derzeit als erstaunlich widerstandsfähig erweisen. Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei zwar aufgrund der US-Vorgaben unter 15.000 Punkte gerutscht, halte aber den Kontakt nach oben. Der Wochenverlust von rund 1% sei vor dem Hintergrund des starken Jahresauftakts mehr als eine gesunde Verschnaufpause zu werten.



Dreh- und Angelpunkt bleibe die Geldpolitik. Nachdem die Bank of Japan zuletzt den Eintritt in den "Club der restriktiven Geldpolitik" abgelehnt habe, seien Spekulationen über eine Club-Auflösung an den Kapitalmärkten aufgekommen. Am Rentenmarkt hätten die Renditen dies- und jenseits des Atlantiks spürbar nachgegeben. Der transatlantische Zinsspread trete aber mehr oder weniger auf der Stelle. Dies gelte auch für den Euro-Dollar-Kurs, der eng um die Marke von 1,08 schwanke. Nun würden aber Vertreter der EZB offensiv Erwartungen entgegentreten, die Zeit von Leitzinsanhebungen könne vorüber sein. Daraufhin habe sich die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe zwar wieder von der 2%-Marke entfernt, doch würden die Kursgewinne am Rentenmarkt zeigen, dass noch einiges an Hoffnung eingepreist sei. Diese Zinsfantasie habe Gold einen Wochengewinn von über 1% beschert.



Die Annahme, dass der Inflationsgipfel hinter uns liegt und sich die europäische Konjunktur besser schlägt als erwartet, ist neben dem bislang milden Winter auch China zu verdanken, so die Analysten der Helaba. Seine Öffnung biete nach einer kurzfristigen Schwächephase durch die Infektionswelle Perspektiven für höheres Wachstum. Die Analysten der Helaba korrigieren ihre Wachstumsprognose für 2023 zwar von 5% auf 4,5%. Zum Ende des Jahres werde die chinesische Wirtschaft aber wohl sogar größer sein als unter einer fortgesetzten Null-Covid-Politik. Der Rest der Welt werde von der anziehenden Binnennachfrage des Landes profitieren.



In der Berichtswoche dürften die Erwartungen einer besseren Konjunktur hierzulande noch einmal Nahrung erhalten durch ifo-Geschäftsklima, GfK-Konsumklima und die Einkaufsmanagerindices. Das aber berge Rückschlaggefahren für den Rentenmarkt und Gold. Der schmale Grat zwischen Konjunktur-, Zins- und Inflationshoffnungen werde in der Berichtswoche Bestand haben. Robuste Zahlen zum US-BIP für das Schlussquartal 2022 sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein schwacher Jahresbeginn zu erwarten sei. (20.01.2023/ac/a/m)







