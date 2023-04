Doch mit dieser positiven Nachricht entstehe auch die zunehmende Sorge um die weiteren Perspektiven im Verarbeitenden Gewerbe. Denn bislang würden der Industrie genügend Anschlussaufträge fehlen, wie den kürzlich veröffentlichten Einkaufsmanagerindices von S&P Global für Deutschland und die Eurozone bzw. dem ISM-Einkaufsmanagerindex für die USA entnommen worden sei. Sollten sich Unternehmen künftig verstärkt um neue Aufträge bemühen, dürften die bislang noch stabilen Margen unter Druck geraten - ein Effekt, der sich in der anstehenden Quartalsberichtssaison in Form von verstärkten Gewinnrevisionen niederschlagen könnte. Vor allem vonseiten der exportorientierten Industrie liege die Hoffnung weiterhin auf einer baldigen und dynamischen Wachstumserholung Chinas. Allerdings hätten auch hier die Umfragen unter Unternehmen im März eine nachlassende Zuversicht im Vergleich zum Vormonat gebracht.



Ob das Segment der Dienstleistungen wie zuletzt besser abschneiden könne, würden die im Verlauf der Woche veröffentlichten Einkaufsmanagerindices zeigen.



Zudem sollten Anleger die US-Arbeitsmarktdaten für März im Blick behalten. Nur wenn diese deutlich schwächer ausfallen würden, würden die Aktienmärkte durch die Hoffnung auf ein Aussetzen der erwarteten Leitzinsanhebung der FED Anfang Mai beflügelt. (04.04.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Anteil der unbewegten Güter - aufgrund von im Abfertigungsstau wartenden Schiffen - ist seit Herbst 2020 erstmal unter die Marke von 8 Prozent gerutscht, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Passend dazu habe das ifo-Institut ermittelt, dass in Deutschland nur noch 41,6 Prozent der Industrieunternehmen von Knappheiten bei Vorprodukten berichtet hätten, wenngleich in einzelnen Branchen, wie der Automobilindustrie und dem Maschinenbau, noch knapp 70 Prozent Materialengpässe erwähnt hätten. Offensichtlich habe die globale Nachfrageschwäche im Zuge der Konjunkturabkühlung im auslaufenden Winterhalbjahr die jahrelang blockierten Lieferketten gelöst. Die bis vor kurzem noch rekordhohen Auftragsbestände würden sukzessive abgearbeitet und Lieferzeiten würden sich rasant verkürzen.