Paris (www.aktiencheck.de) - Kupfer kostete zur Wochenmitte rund 9.350 Dollar je Tonne - gut 12 Prozent mehr als zu Jahresbeginn. Haupttreiber der Hausse ist der Konjunkturoptimismus, der seinerseits durch die Wiedereröffnung Chinas befeuert wird, das mit einem globalen Anteil von über 50 Prozent der wichtigste Nachfrager weltweit ist, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe "Märkte & Zertifikate weekly".Großer Optimismus der AnlegerAndere Experten würden auf die Infrastrukturinvestitionen und die weitreichenden Förderprobleme verweisen, die vor allem die Minen in Chile und Peru betreffen würden, in denen ein Großteil der globalen Vorräte aus dem Boden geholt werde. Die zivilen Unruhen in Peru - dem zweitgrößten Kupferproduzenten - hätten die Sorgen eines Angebotsdefizits zusätzlich verstärkt. Wegen der Straßenblockaden sei es seit Anfang Januar nicht mehr möglich, Kupfer von der drittgrößten Mine Perus weiterzutransportieren. Dadurch würden rund zwei Prozent des weltweiten Angebots fehlen. Nicht ohne Grund würden in einer Reuters-Umfrage 45 Prozent der befragten privaten Investoren und 36 Prozent der professionellen Anleger damit rechnen, dass Kupfer im Rohstoffsektor die interessanteste Anlagemöglichkeit in 2023 darstelle. Zumindest kurzfristig preisbremsend wirken dürfte allerdings, dass in den Notierungen des Industriemetalls bereits einige Vorschusslorbeeren in Form von positiven Konjunkturerwartungen eingepreist sein könnten. (27.01.2023/ac/a/m)