Besonders die USA und Europa würden eine stärkere Korrektur erleben. Für Investitionen an den Finanzmärkten sei dies ein besonderer Hinweis auf die allgemeine Entwicklung der Unternehmensgewinne. Der Trend sinke bereits, und eine Bodenbildung sei noch nicht erkennbar.



Während dieser fundamentale Einflussfaktor noch gegen ein Engagement an den Aktienmärkten spreche (eine Ausnahme seien die erneuerbaren Energien), sei die anhaltend hohe Inflation für die Rentenmärkte weiterhin eine negative Belastung. Die Notenbanken hätten deshalb eine restriktivere Geldpolitik eingeleitet und ihre Leitzinsen schon mehrmals erhöht.



In ihrer Prognose gehe die OECD davon aus, dass 2023 die Teuerungsraten aufgrund der Basiseffekte nur leicht nachgeben würden und erst 2024 eine Rückkehr in Richtung des von den meisten Zentralbanken anvisierten Inflationsziels von rund 2% möglich werde. Voraussetzung hierfür sei aber ein Festhalten an der stabilitätsorientierten Geldpolitik.



Damit sei für Festgeld ein weiterer Anstieg zu erwarten. Der Geldmarkt biete zwar in realer Rechnung noch keine positiven Zinsen, eigne sich aber, um Anlagemittel für spätere Entscheidungen zu parken. Den Devisenmärkten würden weitere Turbulenzen drohen. Der US-Dollar habe in den letzten zwölf Monaten von dem entschlossener wirkenden Handel der FED profitiert, sowie der USD-Präferenz infolge des Krieges. Doch andere Zentralbanken würden jetzt nachziehen, womit dem USD für einen weiteren Anstieg zumindest Grenzen gesetzt seien. Edelmetalle sollten wegen der allgemeinen Verunsicherung und den sinkenden Kaufkraftparitäten nicht vernachlässigt werden. (29.11.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In einer ausführlichen Analyse hat die OECD jetzt ihre Konjunkturprognose für die nächsten zwei Jahre veröffentlicht, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Wichtige Faktoren würden zunächst noch die Entwicklung bremsen: die restriktivere Notenbankpolitik, höhere reale Zinsen, hartnäckig hohe Energie preise, schwaches reales Haushaltswachstum, sinkendes Konsumentenvertrauen. Betont werden müssten noch die Belastungen zum Klimaschutz, der Krieg in der Ukraine und die Aufwendungen zur Bekämpfung der Pandemie. Der Einkaufsmanagerindex (PMI), der die Wirtschaftsentwicklung in sechs bis neun Monaten beachtlich genau voraussage, sinke überall.