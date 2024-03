Der Weg bis zum 2-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank bei der Inflation sei vielen Marktbeobachter:innen zufolge jedenfalls steinig, und es sei nicht klar, ob dieses überhaupt erreicht werde. Vielfach würden dabei die höheren Löhne als Argument angeführt. Weniger Druck auf die Verbraucherpreise würden die Produzentenpreise ausüben, die schon seit Mai letzten Jahres fallen würden. In den USA sei das Bild ähnlich: Die Verbraucherpreise hätten sich in den letzten Monaten weitgehend seitwärts entwickelt und im Januar sogar etwas höher als erwartet gelegen. Dürnberger: "Auch in den Vereinigten Staaten steigen die Löhne, sodass sich das Inflationsproblem auch dort nicht so einfach lösen lässt."



Die weiterhin hartnäckige Inflation und zumindest in den USA gute Konjunkturdaten hätten die Marktteilnehmer:innen veranlasst, ihre Zinssenkungserwartungen an die Europäische Zentralbank und an die FED zurückzunehmen. Sie würden nun von deutlich weniger Schritten nach unten als noch Ende Januar ausgehen. "Das heißt, die EZB und FED behalten ihre Zinsen länger auf dem aktuellen Niveau bei. Für Europa ist die erste Zinssenkung aktuell für die Sitzung Anfang Juni fast vollständig eingepreist", sage Dürnberger. "In den USA wird geschätzt, dass die FED frühestens im Juni mit Zinssenkungen beginnt und die Zinsen im Jahresverlauf um rund 80 Basispunkte reduziert."



Die Aktienmärkte könnten heuer bislang mit einer positiven Performance aufwarten. Selbst chinesische Papiere hätten sich mittlerweile ins Plus vorgearbeitet. "Besonders gefragt waren in diesem Jahr wiederum japanische Aktien", betone der Asset Manager im Bankhaus Spängler. "Der Nikkei 225 hat vor wenigen Tagen seine bisherige Rekordmarke von vor über 33 Jahren übertroffen. Japanische Aktien profitieren auch vom schwachen Yen in Folge der ultralockeren Geldpolitik der Bank of Japan."



Auch alle wesentlichen US-Aktienindices hätten im Februar neue Höchststände erreicht. Auffallend sei, dass die Rally hier insbesondere von den großkapitalisierten Unternehmen getragen werde, vor allem in den USA. Diese hätten gegenüber den kleinen Unternehmen seit dem Frühjahr letzten Jahres die Nase vorn und ihren Vorsprung zuletzt sogar ausgebaut. Dürnberger: "Im Wesentlichen ist dies wiederum auf die großkapitalisierten Technologieunternehmen zurückzuführen, deren Rally auf der KI-Fantasie beruht. Kleine Unternehmen haben es hingegen schwer, Aufmerksamkeit zu erhalten."



Einen Blick wert sei für den Asset Manager das Thema Gold, dessen Wert seit Oktober 2023 deutlich zugelegt habe. Der Rekordpreis im Dezember sei allerdings nur von kurzer Dauer gewesen. "Die Zinsentwicklung der Zentralbanken beeinflusst den Goldpreis stark. Die Zinssenkungserwartungen zu Jahresbeginn drückten den Preis, während die aktuelle Auspreisung dieser Erwartungen den Preis stützt", erkläre Dürnberger. "Sollten die Zentralbanken 2024 die Zinsen senken, würde dies den Goldpreis begünstigen. Zudem kaufen einige Zentralbanken Gold, um ihre Währungsreserven zu diversifizieren. Auch die Nachfrage nach Goldschmuck, insbesondere in Indien und China, ist hoch. Geopolitische Krisenherde stützen den Preis zusätzlich. Daher ist Gold auch ein fester Bestandteil in unserer Anlagestrategie."



Was bedeute das alles für Anleger:innen, wie sei das Spängler Asset Management aktuell positioniert? "Wir haben zuletzt Gewinne mitgenommen und die Aktienquote wieder auf neutral zurückgeführt, mit einem leichten Übergewicht der USA im Vergleich zu Europa", sage Dürnberger. "Daneben mischen wir den pazifischen Raum und Japan währungsgesichert bei. Im Anleihebereich liegt unser Schwerpunkt im Segment beste Bonität im mittleren Laufzeitenbereich. Dagegen haben wir bei Unternehmensanleihen und High-Yield-Anleihen eine verkürzte Laufzeitenstruktur. Schwellenländer-Anleihen in Euro währungsgesichert bleiben vorsichtig beigemischt." (07.03.2024/ac/a/m)







