Linz (www.aktiencheck.de) - Chinas Wirtschaft dürfte gut ins Jahr gestartet sein, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Darauf würden die Einkaufsmanagerindices (PMIs) für den Februar hindeuten. Der offizielle PMI für das Verarbeitende Gewerbe im Februar, der mit 50,6 Punkten erwartet worden sei, sei mit tatsächlichen 52,6 Punkten deutlich besser ausgefallen. Der Januarwert habe noch bei 50,1 gelegen. Dies stelle gleichzeitig den höchsten Stand seit 2012 dar und sei ein Hinweis auf wieder reibungsloser funktionierende Lieferketten.



Auch der Dienstleistungssektor zeige sich nach einem deutlichen Anstieg im Januar weiterhin robust. Der PMI für das Nicht Verarbeitende Gewerbe, der auch Dienstleistungen und den Bau beinhalte, sei von 54,4 auf 56,3 im Februar gestiegen. Einer der Gründe liege wahrscheinlich auch in der Erholung des privaten Konsums, der auch nach den traditionell höheren Ausgaben während der chinesischen Feiertage im Januar weiter anhalte. All dies seien gute Aussichten auf eine Erholung der chinesischen Wirtschaft. Dem gegenüber stünden aber die Probleme am Immobilienmarkt, die weltweite Wachstumsverlangsamung und nicht zuletzt die jüngsten Spannungen zwischen China und den USA. (02.03.2023/ac/a/m)





