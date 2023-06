Noch positiv seien die Perspektiven für andere, konsumnahe Dienstleistungssegmente. So seien zwar die Einkaufsmanagerindices sowohl in der Eurozone als auch in den USA leicht gefallen, würden sich aber noch immer im expansiven Bereich oberhalb der Marke von 50 Punkten befinden. Getragen werde der private Konsum vor allem von einer anhaltend sehr guten Beschäftigungslage. So würden US-Dienstleistungsunternehmen weiterhin von Schwierigkeiten berichten, frei gewordene Stellen zu ersetzen. Das KfW-ifo-Fachkräftebarometer zeige für Deutschland entsprechend, dass die gesamtwirtschaftliche Konjunkturabkühlung im zweiten Quartal zwar für einen nachlassenden Fachkräftemangel gesorgt habe, noch immer würden aber 40 Prozent der befragten Unternehmen berichten, dass ein Mangel an Arbeitskräften deren Geschäftstätigkeit behindere. Mit rund 50 Prozent sei dieser Wert im Dienstleistungsbereich besonders ausgeprägt.



Ausgehend von der schwachen Nachfrage im Industriesektor zeichne sich aber auch ein nachlassender Preisdruck ab. Einerseits würden die Einkaufs- und Produzentenpreise im Zuge fallender Energie- und Rohstoffpreise sowie funktionierender globaler Lieferketten sinken. Andererseits würden fehlende Auftragseingänge erstmals seit der Wiederbelebung der Wirtschaft nach dem Corona-Einbruch für sinkende Verkaufspreise in der Industrie sorgen. Bei Dienstleistungen seien die Verkaufspreise zumindest weniger stark gestiegen, während der wichtigste Kostenfaktor in dieser Branche, die Löhne, tendenziell weiter angestiegen seien. Damit bleibe ein in den kommenden Monaten zunehmender Margendruck wahrscheinlich, der zu verstärkten Gewinnrevisionen und kurzfristigen Rücksetzern an den Aktienmärkten sorgen dürfte.



Auch wenn mit zunehmendem Margendruck einer der wichtigsten Inflationstreiber der letzten Monate künftig relativiert werde, würden die meisten großen Notenbanken vorerst bei ihrem restriktiven geldpolitischen Kurs bleiben. Entsprechend hätten sich in dieser Woche Vertreter der EZB, der US-Notenbank FED und der Bank of England auf dem internationalen Notenbanken-Forum der EZB im portugiesischen Sintra geäußert. EZB-Präsidentin Lagarde habe verdeutlicht, dass als Kerninflationstreiber nunmehr die Entwicklung der Lohnstückkosten angesehen werde, denn höhere Löhne bei einer anhaltend hohen Beschäftigung - Unternehmen wollten Belegschaften angesichts des allgegenwärtigen Fachkräftemangels halten - und nachgebender Nachfrage würden diese künftig ansteigen lassen. Damit seien aus Sicht der Notenbanken weitere Leitzinsanhebungen sowie ein längeres Ausharren auf erhöhten Zinsniveaus notwendig, um die Inflationserwartungen auf dem angestrebten Niveau von 2 Prozent zu verankern.



Die deutlich gedämpften wirtschaftlichen Aussichten für die kommenden Monate würden allerdings dafür sprechen, dass die Inflationsraten bis zum Ende des Jahres eher stärker als von den Notenbanken erwartet nachgeben könnten. Daher könnte mit Blick auf den Jahreswechsel die Diskussion um mögliche Zinssenkungen im Laufe des ersten Halbjahres 2024 wiederaufkommen. Vor diesem Hintergrund rechne die DONNER & REUSCHEL AG im kommenden Halbjahr mit seitwärts tendierenden Renditen deutschen und US-Staatsanleihen bei längeren Laufzeiten. An den Aktienmärkten bestehe nach einer Phase verstärkter Schwankungen in den Sommermonaten die Chance auf eine Stabilisierung der Kurse ab dem Herbst. Damit sei auch das Erreichen neuer Allzeithöchststände bei deutschen und europäischen Aktienindizes möglich, zumal ab 2024 mit einer wirtschaftlichen Stabilisierung zu rechne sei. Für den Wechselkurs des Euro im Vergleich zum US-Dollar rechne die DONNER & REUSCHEL AG mit einer Seitwärtsbewegung nahe der aktuellen Niveaus, denn sie gehe vorerst nicht von stark unterschiedlichen Zinspfaden in den USA und der Eurozone aus. (29.06.2023/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Sowohl der ifo-Geschäftsklimaindex als auch die S&P Global-Einkaufsmanagerindices zeichneten zuletzt das Bild einer sich weiter abschwächenden Konjunkturdynamik, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Besonders in der Industrie seien nach Angaben des ifo-Instituts die Geschäftserwartungen für die kommenden Monate eingebrochen, denn angesichts der globalen Industrierezession reduziere sich der Auftragseingang immer weiter und die Exporterwartungen der meisten Branchen hätten nachgegeben. Darunter leide in Deutschland aufgrund einer sinkenden Nachfrage auch das Segment der Logistik- und Transportdienstleistungen.