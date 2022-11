München (www.aktiencheck.de) - Kommende Woche stehen einige wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. "Die Daten zur Verbraucherstimmung weisen den Weg für das Weihnachtsgeschäft", so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck a Quintet Private Bank.Auch auf der Unternehmensseite stünden wichtige Frühindikatoren an - dazu gehöre neben den vorläufigen November-Einkaufsmanagerindizes für Europa, die USA (beides am Mittwoch) und Japan auch das deutsche Ifo-Geschäftsklima am Donnerstag. Greil: "Diese Unternehmensdaten dürften sich auf niedrigem Niveau zumindest stabilisieren, da die Fiskalmaßnahmen zur Dämpfung der Energiepreise die Unsicherheit der Firmen reduziert haben."In Deutschland komme am Freitag zudem das finale Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal. In den USA würden außerdem am Mittwoch die Auftragseingangszahlen für langlebige Wirtschaftsgüter im Oktober sowie das finale Michigan-Verbrauchervertrauen für November veröffentlicht. Und China werde die Industriegewinne ebenfalls für das vergangene Monat am Donnerstag melden. (18.11.2022/ac/a/m)