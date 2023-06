Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eine globale Rezession, wie sie in den vergangenen Quartalen immer wieder befürchtet worden war, ist bislang ausgeblieben, so die Analysten der DekaBank.



Die Straffung der Geldpolitik klappe mit überraschend milden Reibungsverlusten. Doch werde die Wachstumsdynamik durch die höheren Zinsen gebremst, die Weltwirtschaft neige zur Schwäche. Dies spiegele sich auch in einer grundsätzlich schwachen Rohstoffnachfrage wider. Im vergangenen Monat hätten sich die meisten Rohstoffe verbilligt, mit am stärksten sei der europäische Gaspreis zurückgegangen. Mit zeitweise 25 Euro je MWh habe der Preis auf dem niedrigsten Niveau seit zwei Jahren gelegen. In Verbindung mit dem aus saisonaler Sicht hohen Füllstand der Gaslager in Deutschland bei 76% könne man hieraus eigentlich keine Krisenzeichen mehr ableiten. Die Bundesnetzagentur erachte einen Speicherfüllstand von 75% zum 1. September als notwendig, um die Gasversorgung im kommenden Winter zu sichern. Nicht nur bei den Energie-, sondern auch bei den Metallpreisen würden starke Argumente für bevorstehende kräftige Preisanstiege fehlen. So dürfte die Rohstoffpreisentwicklung sowohl für die Inflation als auch für die Konjunktur auf absehbare Zeit eher freundliche Signale aussenden. Solange die wirtschaftliche Schwächephase anhalte, dürften sich die Rohstoffe in der Breite allenfalls moderat verteuern. Prognosen der DekaBank zufolge werde auch das kommende Jahr eine nur geringfügig stärkere globale Wachstumsdynamik bringen.



Perspektiven: Das nachlassende Wachstum, die hohe Inflation, die geldpolitische Straffung sowie die Gefahr von weiterem Bankenstress würden dominierende Themen bleiben. In den USA und in Europa werde mit einer wirtschaftlichen Schwächephase gerechnet. Aber auch das chinesische Wachstum dürfte aufgrund hausgemachter Probleme auf absehbare Zeit nur moderat bleiben. Das neue globale Gleichgewicht werde längerfristig geprägt sein von stärkeren regionalen Produktionsmustern und einer dauerhaften wirtschaftlichen Abkopplung Russlands vom Westen. Die Weltwirtschaft werde sich in den kommenden Jahren auf einem flachen Wachstumspfad bewegen. Somit sei insgesamt mit einer nur moderaten Zunahme der globalen Rohstoffnachfrage zu rechnen. Dies gelte insbesondere für konjunktursensible Rohstoffbereiche wie die Industriemetalle. Der Umbau hin zu mehr nachhaltigem Wirtschaften dürfte die Energiepreise strukturell erhöhen. Die Edelmetalle würden im kommenden Jahr durch die Geldpolitik etwas Unterstützung erfahren und die geopolitische Risikoprämie könnte wohl für eine längere Zeit erhöht bleiben. Grundsätzlich gelte es zu beachten, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Wertschwankungen auftreten könnten. (Volkswirtschaft Rohstoffe Juni 2023) (14.06.2023/ac/a/m)

