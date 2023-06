Fazit:



- Frühindikatoren würden auf ein Ende der konjunkturellen Erholungsphase seit Herbst 2022 deuten.



- Die Zinserhöhungen der Notenbanken würden langsam in der Wirtschaft ankommen und die Konjunktur bremsen.



- Die Kerninflationsraten würden hartnäckig auf hohen Niveaus bleiben.



- Die Gefahr rezessiver Tendenzen habe zugenommen. (27.06.2023/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Die in der vergangenen Woche veröffentlichten Frühindikatoren verdeutlichen das merkliche Abkühlen der Konjunktur, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Insbesondere die schwachen Einkaufsmanagerindices für die Eurozone würden die trüben Aussichten befeuern. Mit 43,6 Punkten liege der Wert für das Verarbeitende Gewerbe weit unter der wichtigen 50-Punkte-Marke und weise damit den niedrigsten Stand seit November 2022 auf. Die Sorgen vor einer schwachen Konjunktur seien gestern auch nach Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindex gestiegen. Nach 91,5 Punkten im Mai und erwarteten 90,7 Punkten, habe der Juni-Wert mit 88,5 Punkten enttäuscht und damit einen Rückgang um ganze drei Punkte verzeichnet. Auch die für die Konjunktur besonders relevanten Geschäftserwartungen seien deutlich eingebrochen: Nach 88,6 Punkten im Vormonat und erwarteten 88,1 Punkten habe der tatsächliche Wert bei mageren 83,6 gelegen.Die Notenbanken würden ebenfalls Ernst machen. Gerade habe die Bank of England (BoE) den Leitzins um 0,5 auf 5,0 Prozent erhöht und nach den hawkischen Äußerungen der FED würden Marktbeobachter für die USA von bis zu zwei weiteren Zinsschritten ausgehen. Auch mit Blick auf die Aktienmärkte würden sich bestimmte Branchen bereits auf eine Konjunkturabschwächung im 2. Halbjahr einstellen und die Aktienkurse der zyklischen Branchen würden bereits deutlich korrigieren. Die bisher starke Aktienmarkt-Performance in diesem Jahr passe weder zur Gewinnentwicklung noch zur konjunkturellen Eintrübung und werde nur von wenigen Sektoren - allen voran dem Technologiesektor - getragen. Daher sehe Winkler insbesondere an den Rentenmärkten alternative Anlagechancen, wobei besonders US-Dollar-Anleihen attraktiv bleiben würden.