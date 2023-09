Während der Rückgang der Inflation in den USA schon weiter fortgeschritten sei, zeige sich die Teuerungsrate in der Eurozone noch hartnäckig. Einige Preistreiber wie Transport und Energie würden keine so große Rolle mehr spielen, während die Preise bei Nahrungs- und Genussmitteln, wie wir alle leidvoll beim Wocheneinkauf im Supermarkt feststellen müssten, ebenso deutlich gestiegen seien wie die Rubrik Freizeit, zu der unter anderem die Urlaubsreisen zählen würden, welche die Geldbörsen aktuell besonders belasten würden. "Auffällig ist, dass gerade in der Eurozone die langfristigen Inflationserwartungen der Marktteilnehmer deutlich gestiegen sind und aktuell über 2,5 Prozent liegen. Anfang 2020 waren sie noch unter 1 Prozent", so Dürnberger. "Auch in den USA ist ein Anstieg der langfristigen Inflationserwartungen erkennbar, der allerdings nicht ganz so ausgeprägt ist."



Aktien: USA stark, China schwächele



An den Aktienmärkten sei von einer möglichen bevorstehenden Rezession noch nichts zu spüren, auch wenn die Märkte im August etwas nachgegeben hätten. Auffallend seien laut dem Asset Manager des Bankhaus Spängler zwei Aspekte: Zum einen hätten sich US-Aktien besser entwickelt als ihre europäischen Pendants. Dies liege unter anderem daran, dass die Gewinne europäischer Unternehmen im zweiten Quartal doppelt so stark geschrumpft seien wie die von US-Unternehmen. Zudem hätten US-Aktien viel mehr vom KI-Boom profitiert. Zum anderen steche die Schwäche Chinas ins Auge. Vom Aufschwung nach der Corona-Öffnung sei nicht mehr viel übrig. Vielmehr würden Schlagzeilen über den hoch verschuldeten Immobiliensektor und über Vermögensanlagegesellschaften, die Zinsen auf High Yield-Produkte nicht zahlen würden, das Geschehen bestimmen. Die vielfach erhoffte Ankündigung eines umfangreichen Maßnahmenpakets zur Stützung der Konjunktur sei bislang ebenfalls ausgeblieben.



Einen Blick wert: Drohende Streiks in Australien würden den Gaspreis in Europa belasten



Der Gaspreis habe sich in den letzten Wochen sehr volatil gezeigt und sei zeitweise stark angestiegen. Dies sei unter anderem auf drohende Streiks in Australien, einem der weltgrößten Exporteure von verflüssigtem Erdgas, zurückzuführen. Denn es werde befürchtet, dass die asiatischen Gaskonsumenten versuchen würden, das geringere Angebot aus Australien mit verstärkten Käufen auf dem atlantischen Markt zu kompensieren und so hier die Preise hochtreiben würden. Daneben bestehe das Risiko eines harten Winters, der zu einem höheren Gasverbrauch zu Heizzwecken führen könnte. "Allerdings sind die europäischen Erdgasspeicher schon jetzt reichlich gefüllt, was einen Puffer für kurzfristige Lieferausfälle bietet", erkläre Dürnberger. "Im EU-Durchschnitt liegt der Füllstand bereits bei 93 Prozent. Im letzten Jahr wurde dieses Niveau erst Mitte Oktober erreicht. Die Preisbewegungen der letzten Wochen zeigen, dass die Nervosität am Gasmarkt dennoch merklich zugenommen hat", so der Experte des Bankhauses Spängler.



Positionierung im Spängler Asset Management



Was bedeute das alles für Anleger:innen, wie sei das Spängler Asset Management aktuell positioniert? "Wir bleiben bei einer neutralen Aktienquote und gewichten Europa und die USA gleich", betone Dürnberger. "Daneben mischen wir den pazifischen Raum, China und Japan währungsgesichert bei. Im Anleihebereich bleiben wir bei tendenziell kürzeren Laufzeiten, um das Zinsänderungsrisiko weiterhin zu begrenzen. Wegen der Konjunkturrisiken bleiben High Yield Anleihen und Schwellenländer-Anleihen in Euro währungsgesichert nur vorsichtig beigemischt." (13.09.2023/ac/a/m)





