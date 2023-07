Gemessen an den wirtschaftlichen Projektionen bis 2027 dürfte es zu keinen Problemen in der Eurozone kommen. Gleichwohl gebe es Länder, die aufgrund der schlechteren Ausgangslage (hohe Schuldenstandsquote), ihrer wirtschaftlichen Schwäche oder ihrer geringen fiskalischen Anstrengungen anfälliger für Probleme bei krisenhaften Zuspitzungen seien. Dazu würden in erster Linie Frankreich und Belgien und in zweiter Linie Italien, Spanien, Griechenland und Portugal gehören. Insgesamt aber würden die Analysten - wie auch die EU-Kommission - derzeit mit einer gesunden Portion Gelassenheit auf die Schuldentragfähigkeit der Eurozonenländer in den kommenden Jahren blicken.



Diese Gelassenheit liege zum einen in dem immer noch günstigen Verhältnis von Zinsen und nominalem Wachstum. Zum anderen bestehe mit dem Next-Generation-EU-Programm ein Konjunkturprogramm, von dem insbesondere die südeuropäischen Länder profitieren würden. Schließlich habe die Europäische Zentralbank in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie im Angesicht von Krisen bereit sei, auch mit unkonventionellen Mitteln ein Auseinanderfallen der Währungsunion zu verhindern. Schon allein das Wissen darum halte die Marktakteure davon ab, gegen einzelne Mitgliedsländer der Währungsunion zu spekulieren und diese damit in die Enge zu treiben.



Unabhängig davon sollten die einzelnen EU-Staaten den günstigen Rückenwind nutzen, um ihre Schuldenlast abzubauen und damit die finanziellen Lasten zukünftiger Generationen zu verringern, und die EU die Weichen für einen konsequenten Konsolidierungskurs setzen. (05.07.2023/ac/a/m)







Rund um den Globus hat die Inflation zu einem geldpolitischen Straffungszyklus geführt, der seinesgleichen sucht, so die Analysten der DekaBank.Wen wundere es, dass gerade in Europa nach den Erfahrungen der Staatsschuldenkrise Anfang der Zehnerjahre wieder verstärkt die Frage nach der Tragfähigkeit der Staatsschulden gestellt werde. Eine Schuldenkrise 2.0 sei aktuell nicht in Sicht, doch für einige Volkswirtschaften gelte, dass sie Anstrengungen unternehmen müssten, um sichereres Fahrwasser zu erreichen. Neben Frankreich und Belgien würden dazu auch ehemalige Krisenländer wie Italien, Spanien, Portugal und Griechenland zählen.