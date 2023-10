Die Diskrepanz bei der erwarteten Konjunkturentwicklung innerhalb der Eurozone zeigt, dass die Probleme in Deutschland hausgemacht sind. Um wieder in Tritt zu kommen, hilft aus meiner Sicht nur eins: Weniger Politik wagen.



Konjunkturell können die Länder der Eurozone nur neidisch auf ihre Schweizer Nachbarn blicken. Die Inflationsrate ist dort traditionell niedrig. Allein in den vergangenen zweieinhalb Jahren hat sich eine Inflationsdifferenz zwischen Deutschland und der Schweiz in Höhe von knapp zehn Prozent aufgestaut - und diese entsprach ziemlich exakt der Abwertung des Euro gegenüber dem Schweizer Franken.



Das wird in Zukunft so bleiben. Sowohl der US-Dollar als auch der Euro werden durch kräftige Geldmengenausweitung inflationiert und damit immer wertloser gemacht - und zwar politisch gewollt. Solange die Inflationsraten als Folge des übermäßigen Gelddruckens sowohl in den USA als auch im Euroraum deutlich höher liegen als in der Schweiz, wird sich an dem spürbaren Kaufkraftverlust von US-Dollar und Euro nichts ändern.



Einer der Hauptgründe für die übermäßige Geldmengenausweitung im Euroraum ist die hohe Staatsverschuldung. Bei den meisten Ländern liegt die Verschuldung längst oberhalb der selbst gesetzten Grenze von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. In der Schweiz hingegen beträgt die Staatsverschuldung aktuell lediglich 14,2 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Solange sich das niedrige Staatsschuldenniveau in der Schweiz in den nächsten Jahren nicht deutlich erhöht und die Verbindlichkeiten in der Eurozone und in den USA stetig auf neue Rekordlevel steigen, solange wird die Inflationsdifferenz bestehen bleiben - und der Schweizer Franken gegenüber den beiden Schwachwährungen Euro und US-Dollar auch in Zukunft seine Kaufkraft erhalten.



Vorsichtige Anleger sollten daher weiter den Euro und den US-Dollar als Anlagewährung meiden und stattdessen in Schweizer Franken investieren. Das geht beispielsweise über ein Engagement am Schweizer Aktienmarkt. Denn was oft übersehen wird: Der Schweizer Aktienmarkt verfügt über rund 600 Werte, ist höher kapitalisiert als sein deutsches Pendant und bietet auch hinter den Mega Caps zahlreiche attraktive Investments - beispielsweise auch aus der Technologiebranche." (30.10.2023/ac/a/m)







Brione sopra Minusio (www.aktiencheck.de) - Mit Investments in Euro oder US-Dollar können Anleger ihre Kaufkraft nicht erhalten, betont Dr. Holger Schmitz, Vorstand der SCHMITZ & PARTNER AG - Privates Depotmanagement.Er plädiere für Investments in der Schweiz, die neben hervorragenden Unternehmen über eine starke Währung verfüge. Der deutschen Politik stelle er ein verheerendes Zeugnis aus."Mit der deutschen Wirtschaft geht es weiter bergab: Nach einem Nullwachstum im zweiten Quartal ist sie im dritten Quartal um 0,1 Prozent geschrumpft. Besserung ist nicht in Sicht: Auf das Gesamtjahr gesehen rechnet die EU-Kommission in ihrer Sommerprognose vom September mit einem Minus von 0,4 Prozent. Das ist nicht nur absolut gesehen ein schlechter Wert - sondern auch im Vergleich zu Deutschlands Nachbarn wie Frankreich (EU-Prognose 2023: +1,0 Prozent), Italien (+0,9 Prozent) oder gar Spanien (+2,2 Prozent).