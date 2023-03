Apropos US-Dollar: Chinesische Banken hätten dem Vernehmen nach in den letzten 18 Monaten rund 42 Milliarden US-Dollar an Anleihen ausschließlich im Inland platziert, um weniger von (ausländischen) Dollar-Finanzierungen abhängig zu sein. Das passe ins Bild eines Paradigmenwechsels, den einige Beobachter:innen in Chinas Führung ausmachen würden. So sei etwa zu sehen, dass Peking jetzt den Schwerpunkt darauf lege, die Risiken für Chinas Volkswirtschaft zu reduzieren, um die Wirtschaft und das Finanzsystem widerstandsfähiger gegen etwaige negative Schocks zu machen, einschließlich externer Bedrohungen. Das erinnere ein wenig an Russlands Strategie der letzten zehn Jahre, die rückblickend ein Vorbereiten auf einen großen Konflikt mit dem globalen Hegemon USA und seinen westlichen Verbündeten gewesen sei.



Auf Ähnliches bereite sich möglicherweise auch China vor. Präsident Xi Jinping habe beim jüngsten Staatsbesuch in Moskau keinen Zweifel daran gelassen, dass sich Russland und China als Vorreiter einer Neuordnung der Welt sähen, weg von der unipolaren, von den USA dominierten hin zu einer offeneren, multipolaren Weltordnung. Implikationen habe diese neue Prioritätensetzung auch für die Art des fiskalischen Stimulus für die chinesische Volkswirtschaft. Der Fokus auf große Infrastrukturprojekte dürfte künftig weniger stark sein, zumal man sich in diesem Bereich zunehmend einem Arbeitskräftemangel gegenübersehe.



Insgesamt dürfte auch von dieser Seite nur begrenzt Unterstützung für den Industrie- und Bausektor kommen, was speziell im produzierenden Bereich wohl einen relativ schwachen Aufschwung zur Folge haben dürfte. Das wiederum würde Auswirkungen auf Rohstoffimporte haben und impliziere einen nur moderaten positiven Impuls aus China für andere Schwellenländer.



Chinas Aktienmärkte hätten sich im Februar und im März recht gespalten gezeigt. Während der Index für die Festlandsaktien in Shanghai am 23. März gegenüber Ende Januar fast unverändert notiert habe, hätten die H-Aktien in Hongkong im gleichen Zeitraum ein kräftiges Minus von rund 8% verzeichnet. (31.03.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Chinas Binnenkonjunktur erholt sich nach dem Ende der pandemiebedingten Einschränkungen weiter, so die Experten von Raiffeisen Capital Management.Ablesbar sei das unter anderem am sprunghaft steigenden Flugverkehr innerhalb Chinas. Analyst:innen würden für 2023 rund 5% Wirtschaftswachstum erwarten. Dass die Erholung dennoch kein Selbstläufer sei, sei durch die jüngste, recht überraschende Maßnahme der Notenbank aufgezeigt worden. Sie habe die Mindestreservesätze für Banken gelockert, um zusätzliche Liquidität und Kreditkapazitäten freizusetzen. Schätzungen zufolge könnte das umgerechnet rund 72 bis 88 Milliarden US-Dollar an zusätzlicher Liquidität für das Finanzsystem bedeuten.