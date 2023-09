Offensichtlich sei es der US-Notenbank bislang gut gelungen, die Gesamtnachfrage zu senken und die Inflation auf 3,2% einzudämmen, ohne einen Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verursachen. Jedoch habe FED-Chair Powell auf dem diesjährigen Jackson Hole Summit wiederholt deutlich gemacht, dass die Aufgabe der Zentralbank noch nicht abgeschlossen sei und eine erneute Beschleunigung der Wirtschaftstätigkeit die FED zu weiteren Zinserhöhungen zwingen könnte.



Munsbach (www.aktiencheck.de) - Die spätzyklische Wirtschaftsexpansion setzt sich weiter fort, obwohl sich das Wachstum abschwächt und die Geldpolitik als straff bezeichnet werden kann, so Michael Blümke, Senior Portfolio Manager von ETHENEA Independent Investors S.A.Die globale Wirtschaftstätigkeit erweise sich widerstandsfähiger als noch vor Monaten erwartet. Auf kurze Sicht gebe es kaum Anzeichen für eine drohende Rezession. Anlass zur Sorge würden die nachlassende Erholung und der zunehmende Stress im Immobilien- und Finanzsektor in China geben.Auch wenn sich die Arbeitslosenquoten langsam von ihren Rekordtiefs entfernen würden, würden die Arbeitsmärkte angespannt bleiben. Das Verbrauchervertrauen verbessere sich von einem niedrigen Niveau aus weiter. Frühindikatoren wie die Einkaufsmanagerindices würden das Bild einer wirtschaftlichen Verlangsamung bestätigen. Während der Dienstleistungssektor nun rasch an Schwung verliere, scheine der Abwärtstrend im verarbeitenden Gewerbe vorerst gestoppt zu sein, auch wenn die Zahlen immer noch auf eine Schrumpfung hindeuten würden.Ein Ende der geldpolitischen Straffung zeichne sich immer deutlicher ab. Während dies durch den Rückgang der Gesamtinflation bestätigt werde, halte die Kerninflation vor allem im Dienstleistungssektor weiter an. Daher sollte die Entschlossenheit der Zentralbanken, die Inflation auf das Ziel von 2% zu senken, nicht unterschätzt werden. Sollte sich der Rückgang der Inflation verzögern oder gar beschleunigen, müssten die Zentralbanken erneut auf die geldpolitische Bremse treten und eine Rezession riskieren. Aktuell würden die Experten von ETHENEA jedoch keinen, maximal einen weiteren Zinsschritt der beiden wichtigsten Notenbanken erwarten.Vor dem Hintergrund eines gesunden Konsums, einer nachlassenden Inflation und einer Erholung der Unternehmensinvestitionen bestehe weiterhin die Hoffnung auf ein sogenanntes "Soft Landing". Das Wachstum der US-Wirtschaft habe sich im zweiten Quartal beschleunigt und das der anderen fortgeschrittenen Volkswirtschaften übertroffen. Auch wenn die verzögerte Wirkung der Geldpolitik und strengere Kreditvergabestandards das Wachstum in den kommenden Monaten weiter dämpfen würden, prognostiziere beispielsweise das GDP Now-Modell der Atlanta FED für das dritte Quartal ein reales Wachstum von annualisiert 5,6%. Auch wenn diese Schätzung tendenziell zu hoch sei, deute der Trend nicht auf eine massive Abschwächung hin. Die Erholung im bislang schwachen Wohnungsbausektor und im Verarbeitenden Gewerbe stütze diese These. Sowohl das moderate Sinken der Nachfrage nach Arbeitskräften als auch ein langsamerer Beschäftigungszuwachs würden auf eine sukzessive Entspannung des Arbeitsmarktes hindeuten.