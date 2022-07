Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den Märkten hat in den vergangenen Wochen deutlich umgeschlagen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Es würden die Rezessionsängste dominieren und ein sichtbares Anzeichen für diese Ängste seien die rückläufigen Rohstoffpreise. Seien die Preise für viele Rohstoffe als unmittelbare Folge des russischen Überfalls der Ukraine nach dem 24. Februar 2022 noch in die Höhe geschossen, lägen die meisten Preise mittlerweile wieder unter dem Niveau des Vortags des Kriegsausbruchs. Der Kupferpreis, dessen Entwicklung gerne als Konjunkturindikator herangezogen werde, notiere zum Beispiel 22% unterhalb des Niveaus vom 23. Februar 2022, Aluminium 29% und Holz sogar 50%. Der Ölpreis liege nur noch leicht über dem Vorkriegsniveau. Erdgas in Europa und Kohle in den USA seien derzeit auf deutlich höheren Niveaus (jeweils +86%).



Während die hier betrachteten Preisrückgänge ein Indikator dafür seien, dass die Konjunktur bald in eine Rezession gerate, könne eben die Tatsache, dass Rohstoffe günstiger würden, den Abschwung der Wirtschaft abmildern, zumal dies auch ein Hinweis darauf sein könnte, dass die Lieferkettenprobleme an Dramatik verlieren würden. (07.07.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.