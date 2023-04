Die verfügbaren Einkommen dürften mit rund 5% weniger stark zulegen als die Inflation (6%). Positive Impulse würden von einer anhaltend steigenden Beschäftigung und deutlich höheren Tarifabschlüssen ausgehen. Die Sparquote habe das Vorkrisenniveau wieder erreicht und werde 2023 voraussichtlich nur noch um einen halben Prozentpunkt auf knapp 11% sinken.



Die Ausrüstungsinvestitionen hätten 2022 um 3,3% zugelegt. Für 2023 würden die Analysten einen leichten Rückgang in der Größenordnung von 0,5% erwarten. Die wirtschaftliche Unsicherheit bei gleichzeitig gestiegenen Kapitalmarktzinsen würden sich 2023 dämpfend auswirken. Die Auftragseingänge für inländische Kapitalgüter seien zuletzt rückläufig gewesen.



Die Bauinvestitionen seien bereits 2022 um 1,7% gesunken und dürften 2023 um rund 3% schrumpfen. Der aktuell wetterbedingte Anstieg der Bauproduktion werde sich nicht fortsetzen. Gestiegene Kosten und vor allem die höheren Zinsen würden die Kalkulationen belasten. Die realen Auftragseingänge in der Bauwirtschaft seien deutlich gesunken und es komme zu Stornierungen.



Dagegen sollten sich die Exporte 2023 allmählich erholen. Impulse würden u.a. von der Eurozone ausgehen. Die Beendigung der Null-Covid-Strategie dürfte zudem die Ausfuhren nach China beflügeln. Der Wachstumsbeitrag des Außenhandels sei im vergangenen Jahr negativ gewesen. Hier sei nun mit einer Verbesserung zu rechnen.



Wichtige Länder der Eurozone würden sich aktuell resilienter gegenüber der Krise zeigen. In Frankreich müsse allerdings durch die aktuellen Streiks mit leichten Bremswirkungen im ersten Quartal gerechnet werden. Italien und Spanien würden weiterhin von den umfangreichen europäischen Transfers profitieren. Auch hier würden sich sinkende Energiepreise positiv auswirken. Die Dynamik im Tourismus nehme hingegen ab.



Die deutsche Inflationsrate sei im März deutlich auf 7,4% (Februar: 8,7%) gefallen. In der Eurozone sei der Wert leicht auf 6,9% gesunken. Allerdings seien die Kernraten bis zuletzt auf 5,8% in Deutschland und 5,7% in der Eurozone gestiegen. Der Trend der Gesamtrate weise weiterhin nach unten. Die Energiepreisbremsen und gesunkene Notierungen für Gas und Strom würden neben dem etwas stärkeren Euro hierzu beitragen.



Auch die schwächere Konsumkonjunktur erschwere die Überwälzung von Kosten. Trotz der Trockenheit in mehreren europäischen Ländern würden die Nahrungsmittelpreise voraussichtlich weniger stark zulegen als zuletzt. Die Konsumentenpreissteigerung dürfte selbst 2024 mit 3,5% sowohl in Deutschland als auch im Währungsraum deutlich über dem von der EZB gewünschtem Niveau liegen.



Die Teuerung in den USA sei im März mit 5% so niedrig gewesen wie seit Mai 2021 nicht mehr. Weniger gut sehe es jedoch bei der Kernrate aus, die sich seit einigen Monaten bei rund 5,6% stabilisiert habe - viel zu hoch für einen mit Preisniveaustabilität verbundenen Anstieg des Gesamtindex um etwa 2%. Zwar würden die Analysten davon ausgehen, dass auch die Kernrate in den kommenden Monaten sinke. Selbst Ende 2023 dürfte sie aber noch immer über 3% liegen. (Märkte und Trends April 2023) (20.04.2023/ac/a/m)







Frühjahr 2023 ist keine einheitliche Entwicklung der globalen Konjunktur zu erkennen, so die Analysten der Helaba.

Regionen, in denen es Ende 2022 schlechter gelaufen sei - wie in China und in der Eurozone - würden Zeichen einer Belebung zeigen. Andere Regionen würden unter deutlichen Korrekturen am Immobilienmarkt leiden. In den USA lasse die erwartete Rezession in Folge der kräftigen Zinserhöhungen zwar noch auf sich warten. Die Warnsignale seien aber mittlerweile prominenter geworden - auch in der Form von Spannungen im Finanzsystem.

In China habe mit dem Aufheben der Null-Covid-Politik Ende des vergangenen Jahres eine Pandemiewelle über die Bevölkerung geschwappt. Sie sei schneller vorbeigegangen, als allgemein erwartet worden sei, sodass die kräftige Erholung bereits im ersten Quartal eingesetzt habe. Im weiteren Jahresverlauf dürfte hier die Dynamik überdurchschnittlich bleiben, aber in der Tendenz nachlassen.

In den USA sei das Wachstum im ersten Quartal wohl entgegen weitverbreiteten Erwartungen über dem Trend geblieben. Schwache Konjunkturdaten zur Jahreswende seien wieder von positiven Überraschungen abgelöst worden. Aktuell würden die Analysten für Q1 einen Anstieg des realen BIP um etwa 2% (annualisierte Vorquartalsrate) schätzen. Am aktuellen Rand würden jedoch manche Indikatoren wie die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe oder die ISM-Einkaufsmanagerindices auf eine Abkühlung hindeuten. Die Analysten würden daher weiter damit rechnen, dass die US-Wirtschaft in den kommenden Monaten eine milde Rezession durchlaufe.

Die Wirtschaftsleistung dürfte im ersten Quartal stagnieren und damit besser ausfallen als von den Analysten erwartet. Trotzdem sei die Prognose einer Stagnation der deutschen Wirtschaftsleistung für das Gesamtjahr 2023 noch realistisch. Zunehmend würden sich mittlerweile die negativen Konsequenzen der restriktiveren Geldpolitik zeigen, sei dies in den drastisch gesunkenen Bestellungen im Bau oder zuletzt bei den Problemen einzelner internationaler Banken. Auch seien negative Rückwirkungen aus den USA zu erwarten. Die deutschen Verbraucher würden angesichts sinkender Reallöhne zurückhaltend agieren.

Die privaten Konsumausgaben seien 2022 kräftig um 4,3% gestiegen. Grund für die insgesamt positive Entwicklung sei der Corona-bedingte Nachholbedarf bei vielen Dienstleistungen gewesen. Mittlerweile sei das Vorkrisenniveau zumeist wieder erreicht. Nach einem schwachen Jahresstart 2023 würden sich die Ausgaben zögerlich erholen. Für 2023 würden die Analysten einen leichten Rückgang der realen Konsumausgaben um 0,5% erwarten.